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    Появились фото из автобуса, упавшего в Мойку

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    11 комментариев

    В распоряжении «Фонтанки» оказались фото из салона автобуса, который подняли из Мойки 10 мая. На них — следы воды и осколки разбитых окон.

    Фото: Роман Порошин
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    Фото: Роман Порошин
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    Фото: Роман Порошин
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Роман Порошин
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Роман Порошин
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Роман Порошин
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Роман Порошин
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Роман Порошин
    ПоделитьсяПоделиться

    На фото — Volgabus-4298.G4, автобусов этой модели несколько десятков в парках ООО «Такси» и «Вест-Сервиса». Это автобус среднего класса на СПГ, его вместимость — 49 человек. В момент аварии 10 мая в салоне, кроме водителя, были восемь человек, семеро из них погибли после падения машины с Поцелуева моста в Мойку. После завершения спасательной операции автобус подняли из воды с помощью крана.


    Уголовные дела возбуждены в отношении водителя (он сумел выплыть) и начальника автоколонны, который, по данным следствия, не обеспечил сотруднику нормальный режим труда и отдыха.

    Подробнее о том, что за компания является перевозчиком на этом маршруте и как она его обслуживала, — читайте здесь.

    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин
    Фото: Роман Порошин

    Автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. Из восьми пассажиров выжил лишь один, сейчас его уже перевели из реанимации в палату. Полиция и СК возбудили уголовные дела. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки».

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