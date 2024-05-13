Появились фото из автобуса, упавшего в Мойку

В распоряжении «Фонтанки» оказались фото из салона автобуса, который подняли из Мойки 10 мая. На них — следы воды и осколки разбитых окон.
На фото — Volgabus-4298.G4, автобусов этой модели несколько десятков в парках ООО «Такси» и «Вест-Сервиса». Это автобус среднего класса на СПГ, его вместимость — 49 человек. В момент аварии 10 мая в салоне, кроме водителя, были восемь человек, семеро из них погибли после падения машины с Поцелуева моста в Мойку. После завершения спасательной операции автобус подняли из воды с помощью крана.
Уголовные дела возбуждены в отношении водителя (он сумел выплыть) и начальника автоколонны, который, по данным следствия, не обеспечил сотруднику нормальный режим труда и отдыха.
Подробнее о том, что за компания является перевозчиком на этом маршруте и как она его обслуживала, — читайте здесь.