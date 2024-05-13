Единственного выжившего пассажира упавшего в Мойку автобуса перевели из реанимации

Пассажира, который выжил в трагедии на Мойке, перевели из реанимации в палату. Об этом стало известно «Фонтанке» в понедельник, 13 мая.



По нашим данным, сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести в городской больнице. Александр — единственный выживший пассажир автобуса, упавшего в Мойку. Накануне «Фонтанка» рассказывала, что супруга мужчины, которая ехала вместе с ним, скончалась сразу. О том, как Александру удалось спастись, читайте в нашем материале.



Всего в упавшем в реку Мойку автобусе № 262 в тот день, 10 мая, ехали восемь пассажиров. Водителю, он был девятым, также удалось спастись. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Помочь пытались и экипажи проходивших мимо катеров. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение.

