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    Автобус упал в Мойку

    Единственного выжившего пассажира упавшего в Мойку автобуса перевели из реанимации

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    Пассажира, который выжил в трагедии на Мойке, перевели из реанимации в палату. Об этом стало известно «Фонтанке» в понедельник, 13 мая.

    По нашим данным, сейчас мужчина находится в состоянии средней степени тяжести в городской больнице. Александр — единственный выживший пассажир автобуса, упавшего в Мойку. Накануне «Фонтанка» рассказывала, что супруга мужчины, которая ехала вместе с ним, скончалась сразу. О том, как Александру удалось спастись, читайте в нашем материале.

    Всего в упавшем в реку Мойку автобусе № 262 в тот день, 10 мая, ехали восемь пассажиров. Водителю, он был девятым, также удалось спастись. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Помочь пытались и экипажи проходивших мимо катеров. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение.

    По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Третье дело касается фиктивной постановки на учет иностранных граждан и возбуждено в отношении водителя Рахматшоха Курбонова. Суд арестовал водителя на два месяца. На суде были зачитаны его развернутые показания. Он винит в произошедшем неисправную тормозную систему. Также задержан начальник автоколонны компании-перевозчика.

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