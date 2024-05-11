«Семь минут, которые стали решающими». Спасатель группы быстрого реагирования рассказал, как доставали людей из Мойки

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первые минуты после того, как лазурный автобус №262 упал в Мойку, стали решающими для пассажиров, оказавшихся в транспортном средстве на дне реки. Свою версию произошедшего 11 мая рассказал «Фонтанке» судоводитель служебного катера группы быстрого реагирования подразделения транспортной безопасности ООО «Безопасность судоходства» Филипп Авдеев.



Около 13 часов мужчина обходил территорию возле Мойки, когда увидел тонущий автобус. «Увидел как раз, когда упал автобус, туда уже пару человек спрыгнуло, а катер еще не подошел. Я быстренько добежал до катера, который стоял в Неве, и приехал на место аварии. К тому моменту там уже были двое спасателей — без лодки», — рассказал Филипп Авдеев.

По его словам, первыми фактически сами выбрались из автобуса водитель и один пассажир. Остальных уже доставали водолазы — пострадавшие при этом были без сознания. «Когда открывали люк, я бежал до катера. Мне пришлось бежать минут семь, которые, наверное, и стали решающими для людей, которые там находились», — отметил мужчина.

Судоводитель рассказал, что пообщаться с водителем ему не удалось, потому что к моменту прибытия на катере он находился на воде, а шофера уже подняли наверх. «Я видел его, только когда я туда бежал, он там сидел, пытался люк открыть, хотя нет, по-моему, он просто сидел. Ну если честно, я тоже бежал в этот момент, поэтому я не особо разглядывал, что они там делают», — пояснил мужчина. В этот момент доставали и всех тех молодых людей, которые первыми пришли на помощь на Поцелуевом мосту. «Эти люди — большие молодцы. Хотя я не видел, как именно они помогали, поскольку в этот момент бежал за катером», — пояснил Филипп Авдеев.

Спрыгнувшие выбирались по-разному: кому-то кидали спасательный круг, кто-то взбирался по лестнице, которую с моста опустили спасатели. Далее, по словам Авдеева, за работу принялись водолазы, которые вытаскивали людей из автобуса и передавали их на катера — на борту их уже пытались откачать с помощью аппаратом искусственной вентиляции легких.

С воды помогали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Катер «Борт № 1» совершал экскурсионную прогулку с гостями по маршруту «Северная Венеция» и в момент ДТП пропускал теплоходы, которые выходили из Крюкова канала в Мойку. В этот момент автобус вылетел с моста в Мойку. По словам капитана судна Яна Карасева, с теплоходов начали кидать спасательные круги. Именно на их судно, предположительно, забрался 56-летний выживший, затем его пересадили в теплоход «Выборг». Карасев подчеркнул, что первым выбрался водитель. Во второй заход на теплоход забрались ребята, которые прыгали с моста, чтобы помочь достать людей.

Ближе всех оказался теплоход «Смоленка» компании «Нева Тревел». Капитан-механик Линар Ибатуллин рассказал, что после того, как перед ними упал автобус, команда произвела экстренное торможение и сообщила по рации о ЧП. Спасенных пассажиров и бросившихся на помощь с моста в конечном итоге забрал теплоход «Выборг» компании «Аква-Экскурс», рассказал капитан-механик Игорь Беляев. Людей разместили в теплой каюте, а затем передали врачам скорой.