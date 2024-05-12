«Держались за руки, и я ее потерял в воде». Супруга выжившего пассажира умерла в затонувшем автобусе

Спутница единственного выжившего пассажира в трагедии на Мойке не смогла выбраться из опустившегося на дно реки автобуса. Ее имя значится вторым в списке погибших.
О том, что петербуржец Александр Т. ехал по тому смертельному маршруту не один, он рассказал журналистам сам, лежа на больничной койке 26-й больницы. К тому времени никто вокруг, ни он сам еще не знали, что ему одному из пассажиров удалось выбраться из автобуса живым.
«…и мы стали падать в воду. Это какие-то доли секунды, (мы) вообще ничего не сумели сообразить. И моментально стала прибывать вода. По колено, а потом полностью все заполнено водой, доли секунды какие-то. Мы с женой держались за руки, и я ее потерял в воде. Темно было, коричневая темная вода, вообще ничего не видно, непонятно», - рассказал Александр через несколько часов после трагедии.
Александр с супругой сидели вторыми от входа в автобус. Когда рухнули в реку, он попытался выбить стекла ногами, но у него не получилось. Вода моментально заполнила салон. Александр прижимался к потолку губами, пытаясь поймать остатки воздуха. «Все в темноте происходило. Потом резкий свет — и меня вытаскивают», - вспоминал он.
Именно Александра добровольные спасатели откачивали прямо на крыше затонувшего автобуса – кадры, сделанные очевидцами, облетели весь мир.
На момент разговора с прессой он говорил, что чувствует себя хорошо, но беспокоится о жене.
Его супруга, как стало известно 12 мая, умерла сразу. Елену доставали с помощью водолазов, слетевшиеся на место происшествия медики уже ничем помочь ей не могли. Женщине был 41 год, официально их брак с Александром не оформлен.
Ранее сообщалось, что на месте погибли три человека, еще четверых пассажиров автобуса достали из Мойки в состоянии клинической смерти. У них не было шансов выжить.