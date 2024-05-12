«Держались за руки, и я ее потерял в воде». Супруга выжившего пассажира умерла в затонувшем автобусе

Спутница единственного выжившего пассажира в трагедии на Мойке не смогла выбраться из опустившегося на дно реки автобуса. Ее имя значится вторым в списке погибших.



О том, что петербуржец Александр Т. ехал по тому смертельному маршруту не один, он рассказал журналистам сам, лежа на больничной койке 26-й больницы. К тому времени никто вокруг, ни он сам еще не знали, что ему одному из пассажиров удалось выбраться из автобуса живым.



«…и мы стали падать в воду. Это какие-то доли секунды, (мы) вообще ничего не сумели сообразить. И моментально стала прибывать вода. По колено, а потом полностью все заполнено водой, доли секунды какие-то. Мы с женой держались за руки, и я ее потерял в воде. Темно было, коричневая темная вода, вообще ничего не видно, непонятно», - рассказал Александр через несколько часов после трагедии.

