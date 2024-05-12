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    Автобус упал в Мойку

    «Держались за руки, и я ее потерял в воде». Супруга выжившего пассажира умерла в затонувшем автобусе

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    Спутница единственного выжившего пассажира в трагедии на Мойке не смогла выбраться из опустившегося на дно реки автобуса. Ее имя значится вторым в списке погибших.

    О том, что петербуржец Александр Т. ехал по тому смертельному маршруту не один, он рассказал журналистам сам, лежа на больничной койке 26-й больницы. К тому времени никто вокруг, ни он сам еще не знали, что ему одному из пассажиров удалось выбраться из автобуса живым.

    «…и мы стали падать в воду. Это какие-то доли секунды, (мы) вообще ничего не сумели сообразить. И моментально стала прибывать вода. По колено, а потом полностью все заполнено водой, доли секунды какие-то. Мы с женой держались за руки, и я ее потерял в воде. Темно было, коричневая темная вода, вообще ничего не видно, непонятно», - рассказал Александр через несколько часов после трагедии.

    Александр с супругой сидели вторыми от входа в автобус. Когда рухнули в реку, он попытался выбить стекла ногами, но у него не получилось. Вода моментально заполнила салон. Александр прижимался к потолку губами, пытаясь поймать остатки воздуха. «Все в темноте происходило. Потом резкий свет — и меня вытаскивают», - вспоминал он.

    Именно Александра добровольные спасатели откачивали прямо на крыше затонувшего автобуса – кадры, сделанные очевидцами, облетели весь мир.

    На момент разговора с прессой он говорил, что чувствует себя хорошо, но беспокоится о жене.

    Его супруга, как стало известно 12 мая, умерла сразу. Елену доставали с помощью водолазов, слетевшиеся на место происшествия медики уже ничем помочь ей не могли. Женщине был 41 год, официально их брак с Александром не оформлен.

    Ранее сообщалось, что на месте погибли три человека, еще четверых пассажиров автобуса достали из Мойки в состоянии клинической смерти. У них не было шансов выжить.

    Всего в упавшем в реку Мойка автобусе №262 в тот день, 10 мая, ехали восемь пассажиров. Водителю, он был девятым, также удалось спастись. В первые же минуты на помощь бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Помочь пытались и экипажи проходивших мимо катеров. Но вода практически мгновенно заполнила салон автобуса, не оставив людям шанса на спасение.

    По факту ДТП возбуждено два уголовных дела. Третье дело касается фиктивной постановки на учет иностранных граждан и возбуждено в отношении водителя Рахматшоха Курбонова. Суд арестовал водителя на два месяца. На суде были зачитаны его развернутые показания. Он винит в произошедшем неисправную тормозную систему. Также задержан начальник автоколонны компании-перевозчика.

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