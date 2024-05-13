Начальник автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку, частично признал вину

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси» Джахангиру Халилову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 13 мая.



Фигурант частично признал вину. Следствие полагает, что Халилов может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников судопроизводства, поэтому его необходимо арестовать.



Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). В СК отмечали, что задержанный по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей. По данным следствия, водителю упавшего с моста автобуса не обеспечили необходимое время отдыха.

