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    Автобус упал в Мойку

    Начальник автоколонны компании, чей автобус упал в Мойку, частично признал вину

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    Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу начальнику автоколонны ООО «Такси» Джахангиру Халилову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 13 мая.

    Фигурант частично признал вину. Следствие полагает, что Халилов может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников судопроизводства, поэтому его необходимо арестовать.

    Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). В СК отмечали, что задержанный по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей. По данным следствия, водителю упавшего с моста автобуса не обеспечили необходимое время отдыха.

    Автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. Из восьми пассажиров выжил лишь один, сейчас его уже перевели из реанимации в палату. Полиция и СК возбудили уголовные дела. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки». Водитель арестован.

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