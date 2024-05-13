Реклама

    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, зап

    766мм

    49%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd91.82eur98.95
    Реклама

    Автобус упал в Мойку

    Начальнику автоколонны компании, автобус которой упал в Мойку, предъявили обвинение

    3319
    3 комментария

    В Петербурге предъявлено обвинение начальнику автоколонны компании ООО «Такси», которой принадлежит автобус, упавший в Мойку. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в понедельник, 13 мая.

    Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Начальника автоколонны задержали 11 мая. В СК отметили, что задержанный по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей. По данным следствия, водителю упавшего с моста автобуса не обеспечили необходимое время отдыха. Ранее в офисе ООО «Такси» прошли обыски. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация.

    Автобус упал в реку Мойку с Поцелуева моста днем 10 мая. Из восьми пассажиров выжил лишь один, сейчас его уже перевели из реанимации в палату. Полиция и СК возбудили уголовные дела. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту, читайте в материале «Фонтанки». Водитель арестован.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close