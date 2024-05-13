Начальнику автоколонны компании, автобус которой упал в Мойку, предъявили обвинение

В Петербурге предъявлено обвинение начальнику автоколонны компании ООО «Такси», которой принадлежит автобус, упавший в Мойку. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко в понедельник, 13 мая.



Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



Начальника автоколонны задержали 11 мая. В СК отметили, что задержанный по должностной инструкции отвечал за контроль соблюдения трудовой и транспортной дисциплины, в том числе и за режим труда и отдыха водителей. По данным следствия, водителю упавшего с моста автобуса не обеспечили необходимое время отдыха. Ранее в офисе ООО «Такси» прошли обыски. Допрошены руководители, диспетчер и другие ответственные лица, а также изъята документация.

