«Она не смогла справиться». Петербуржец рассказал о трагедии с трамваем

Фото: коллаж /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вечером 16 апреля в Мариинской больнице скончалась 45-летняя жительница Петербурга Елена, которая в прошлую пятницу попала под трамвай на оживленном перекрестке возле метро «Приморская». Подробности того страшного дня рассказал «Фонтанке» Денис, супруг погибшей. По его словам, они с Еленой переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, когда внезапно на них выехал трамвай. Мужчина, который шел чуть впереди, успел среагировать, а вот его возлюбленная оказалась прямо на трамвайных путях.

«Я встретил Елену со службы, ходили в разные места по делам, как обычно, переходили этот перекресток, как и все, на зеленый сигнал светофора. Разговаривали. Никакого громкого звука, гудка не было. Было тилиньканье, как обычно у трамвая. Она шла чуть-чуть позади меня, и я среагировал за секунду до, потому что не было мощного гудка, чего-то предупреждающего людей. И я удар принял на всю левую сторону», — рассказал Денис.



Первые секунды после случившегося ему помогли восстановить очевидцы, которые рассказали, что после удара об трамвай он потерял сознание, затем отлетел на несколько метров, пока не ударился о светофорный столб, и через какое-то время пришел в себя.

«Я кое-как стал пытаться отдышаться. Вижу: ее нет. Трамвай уже там остановился, я так понимаю, бегу вперед. Ее не вижу и уже понимаю, что случилось страшное. Заглядываю вниз, а она лежит под трамваем без сознания», — продолжает мужчина.

Очевидцы сразу же вызвали скорую, кто-то из прохожих помог Денису вытащить его супругу.

Фото: Денис и Елена Поделиться Поделиться





«Спасибо всем, там много кто вызывал скорую, все поняли, что произошло. Я сразу полностью залез туда, чтобы посмотреть, можно ли ее, так сказать, транспортировать, хотя бы на полметра из-под трамвая. Не знаю, видно ли на видео, но я видел вживую, там разбито стекло, наверное, ее головой», — рассказал мужчина, отметив, что ему всё-таки удалось вытащить возлюбленную, а после они ждали скорую помощь.

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Среди толпы, которая собралась после наезда, вероятно, был и водитель трамвая — пострадавший не смог ответить точно.

«Сами понимаете, я был в шоковом состоянии. То ли он там был, то ли просто сидел. То ли тормоза отказали, а может, мне так сказали, чтобы меня успокоить, чтоб я там не натворил дел с водителем», — рассказал Денис, подчеркнув, что он еще не ознакомился с материалами дела. Его еще в день аварии возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью).

По его версии, этой трагедии можно было избежать. «Если ты машинист и понимаешь, что у тебя не срабатывает тормоз, а впереди идут люди, то громкий гудок мог бы предупредить людей об опасности. А сейчас... наша жизнь порушена», — заявил Денис. К слову, поначалу казалось, что он отделался лишь легким испугом, но когда шок прошел, появились физические боли. Врачи диагностировали у него легкую черепно-мозговую травму, ушибы левой стороны тела.



Состояние Елены все эти дни врачи оценивали как крайне тяжелое, положительная динамика не наблюдалась. «Врачи Мариинской больницы молодцы, потому что сделали всё возможное, чтобы поддерживать хотя бы такое состояние», — отметил мужчина.



Сразу после этого интервью стало известно, что Елена скончалась. «Сегодня в 20:15 она не смогла с этим справиться. Она умерла», — сообщил Денис. У нее осталась 22-летняя дочь.

Елена с дочерью Фото: фото предоставил Денис, гражданский муж погибшей Елене было 45 лет Фото: фото предоставил Денис, гражданский муж погибшей Поделиться Поделиться





Как рассказал петербуржец, с ним до сих пор не связывались представители СПб ГУП «Горэлектротранс».



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