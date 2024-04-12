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    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Сбитая трамваем на Наличной женщина — в тяжелом состоянии. У нее пробита голова

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    45-летняя женщина, которую сбил трамвай на Наличной улице в Петербурге, находится в тяжелом состоянии. Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, у нее пробита голова.

    Как рассказали очевидцы, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мужем. Однако под трамвай попала она одна.

    «Он ее протащил. Муж рядом стоял и плакал. Скорая приехала быстро», — говорят очевидцы.

    Трамвай въехал в пешеходов примерно в 15:15 в пятницу, 12 апреля. Момент ДТП попал на видео. Со слов водителя, у трамвая отказали тормоза. По последним данным, пострадали трое — женщина и двое мужчин, 22 и 42 лет.

    Судя по кадрам, это ретротрамвай «Довлатов». По данным «Фонтанки», сегодня этот вагон отработал без замечаний полную смену с пассажирами. После этого его отправили еще на обкатку для замера параметров боковой качки на разных участках пути. Машинисту — 45 лет, у него 16-летний стаж работы.

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