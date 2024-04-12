Сбитая трамваем на Наличной женщина — в тяжелом состоянии. У нее пробита голова

45-летняя женщина, которую сбил трамвай на Наличной улице в Петербурге, находится в тяжелом состоянии. Как стало известно «Фонтанке» 12 апреля, у нее пробита голова.



Как рассказали очевидцы, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с мужем. Однако под трамвай попала она одна.



«Он ее протащил. Муж рядом стоял и плакал. Скорая приехала быстро», — говорят очевидцы.

Трамвай въехал в пешеходов примерно в 15:15 в пятницу, 12 апреля. Момент ДТП попал на видео. Со слов водителя, у трамвая отказали тормоза. По последним данным, пострадали трое — женщина и двое мужчин, 22 и 42 лет.

