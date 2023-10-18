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    Прибытие ретротрамвая. «Достоевский» доехал на смотрины в центр Петербурга

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    18 комментариев
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Ретротрамвай модели «Достоевский» остановился на Инженерной улице в Петербурге. Это возможность рассмотреть его вблизи.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает корреспондент «Фонтанки» трехсекционный вагон проехал сначала в сторону Литейного, видимо, в поисках места для разворота. Затем вернулся, повернутый в нужную сторону «рабочей стороной», то есть бортом с интерактивным окном-экраном.

    Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Напомним, на прошлой неделе «Горэлектротранс» провел официальную приемку этого трамвая, а в город он прибыл в сентябре. В контракте на поставку в лизинг есть 42 трехсекционных вагона (модель «Достоевский») и 12 двухсекционных («Довлатов»). Производитель «Уралвагонзавод» выполняет большой объем гособоронзаказа, так что сроки по петербургской поставке трамваев сдвинутся.

    Подробнее о том, из чего он состоит, сколько стоит и чем отличается от других, — читайте на «Фонтанке».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 18

    Гость18 Окт 2023 в 15:29
    Классик на все времена. Мне нравятся произведения Достоевского: Честный вор, Сон смешного человека, Скверный анекдот, Как опасно предаваться честолюбивым снам, Записки из Мёртвого дома, Бесы, Игрок, Преступление и наказание, Униженные и оскорблённые, Бедные люди. Предлагаю каждому трамваю дать своё имя.
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 15:24
    Номер семь ему бы присвоить.
    На топорик похоже было бы...
    +0−0
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