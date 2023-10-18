Прибытие ретротрамвая. «Достоевский» доехал на смотрины в центр Петербурга

Ретротрамвай модели «Достоевский» остановился на Инженерной улице в Петербурге. Это возможность рассмотреть его вблизи.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» трехсекционный вагон проехал сначала в сторону Литейного, видимо, в поисках места для разворота. Затем вернулся, повернутый в нужную сторону «рабочей стороной», то есть бортом с интерактивным окном-экраном.

Напомним, на прошлой неделе «Горэлектротранс» провел официальную приемку этого трамвая, а в город он прибыл в сентябре. В контракте на поставку в лизинг есть 42 трехсекционных вагона (модель «Достоевский») и 12 двухсекционных («Довлатов»). Производитель «Уралвагонзавод» выполняет большой объем гособоронзаказа, так что сроки по петербургской поставке трамваев сдвинутся.



Подробнее о том, из чего он состоит, сколько стоит и чем отличается от других, — читайте на «Фонтанке».

