Первый ретротрамвай Петербурга заметили на улицах. Он ехал домой

Ретротрамвай модели «Достоевский» увидели в Петербурге на Гренадерском мосту. Он еще не на маршруте, просто ехал в свой будущий трамвайный парк.

По данным «Фонтанки», вагон переезжал через мост утром 7 сентября. Как сообщил осведомленный собеседник, трамвай перегоняли из совмещенного трамвайно-троллейбусного парка на Гражданском проспекте в Третий трамвайный парк на Чапаева. Это и есть будущий «парк приписки» всех трамваев в дизайне ретро — и трехсекционных «Достоевских», и двухсекционных «Довлатовых».

«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте создания для Петербурга и закупки 76 ретротрамваев. Их изготавливают на «Уралтрансмаше», там же разработали всю инженерную составляющую. Задача состояла в том, чтобы создать первый 100-процентно низкопольный вагон, который сможет вписаться в повороты эксклюзивно малого радиуса — 14 метров. Такие повороты есть только в Третьем парке, который и будет обслуживать трамваи в дизайне ретро. Курсировать они будут по центральным районам.



На данный момент целиком собран только один трамвай, график поставки придется корректировать в том числе и потому, что производитель загружен гособоронзаказом.

