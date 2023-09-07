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    Первый ретротрамвай Петербурга заметили на улицах. Он ехал домой

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    Ретротрамвай модели «Достоевский» увидели в Петербурге на Гренадерском мосту. Он еще не на маршруте, просто ехал в свой будущий трамвайный парк.

    «Фонтанка.ру»

    По данным «Фонтанки», вагон переезжал через мост утром 7 сентября. Как сообщил осведомленный собеседник, трамвай перегоняли из совмещенного трамвайно-троллейбусного парка на Гражданском проспекте в Третий трамвайный парк на Чапаева. Это и есть будущий «парк приписки» всех трамваев в дизайне ретро — и трехсекционных «Достоевских», и двухсекционных «Довлатовых».

    «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте создания для Петербурга и закупки 76 ретротрамваев. Их изготавливают на «Уралтрансмаше», там же разработали всю инженерную составляющую. Задача состояла в том, чтобы создать первый 100-процентно низкопольный вагон, который сможет вписаться в повороты эксклюзивно малого радиуса — 14 метров. Такие повороты есть только в Третьем парке, который и будет обслуживать трамваи в дизайне ретро. Курсировать они будут по центральным районам.

    На данный момент целиком собран только один трамвай, график поставки придется корректировать в том числе и потому, что производитель загружен гособоронзаказом.

    Подробнее о том, из чего состоит вагон, сколько он стоит и чем отличается от других, — читайте на «Фонтанке».

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