«Горэлектротранс» принял первый ретротрамвай для Петербурга и подтвердил его качество

Петербургский «Горэлектротранс» провел приемку первого трехсекционного ретротрамвая «Достоевский». Счет-фактура появился на сайте госзакупок на прошлой неделе.



Согласно документации, «Сбербанк лизинг» передал один трехсекционник; его лизинговая стоимость оценивается в 246 млн, но покупателю пока выставлен 41 млн. Здесь же результат проведенной экспертизы: трамвайный вагон «соответствует условиям контракта и приложений к нему».

«Фонтанка» ранее показывала видео трамвая «Достоевский», который, вероятно, направлялся в Третий парк на испытания. Главной интригой была его способность вписываться в повороты парка с малым радиусом в 14 метров. Судя по документации, вагон подтвердил свою способность преодолевать такие веера.