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    «Горэлектротранс» принял первый ретротрамвай для Петербурга и подтвердил его качество

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    Петербургский «Горэлектротранс» провел приемку первого трехсекционного ретротрамвая «Достоевский». Счет-фактура появился на сайте госзакупок на прошлой неделе.

    Согласно документации, «Сбербанк лизинг» передал один трехсекционник; его лизинговая стоимость оценивается в 246 млн, но покупателю пока выставлен 41 млн. Здесь же результат проведенной экспертизы: трамвайный вагон «соответствует условиям контракта и приложений к нему».

    «Фонтанка» ранее показывала видео трамвая «Достоевский», который, вероятно, направлялся в Третий парк на испытания. Главной интригой была его способность вписываться в повороты парка с малым радиусом в 14 метров. Судя по документации, вагон подтвердил свою способность преодолевать такие веера.

    Сам контракт на 76 ретротрамваев заключен в 2022 году, в списке как двухсекционные «Довлатовы», так и трехсекционные «Достоевские». Производитель «Уралвагонзавод» загружен оборонзаказом, так что на данный момент в Петербург привезли лишь один вагон.

    Подробнее о том, из чего он состоит, сколько стоит и чем отличается от других, — читайте на «Фонтанке».

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