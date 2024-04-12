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    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Водитель трамвая, который наехал на пешеходов на «Приморской», был трезв

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Водитель ретротрамвая «Довлатов», который въехал в толпу людей, на момент ДТП был трезв. Об этом 12 апреля стало известно «Фонтанке». Машинисту 45 лет, у него 16-летний стаж работы.

    Предварительно, в результате наезда пострадали три человека — 45-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в Мариинскую больницу, еще двоих пострадавших в средней степени доставили в Елизаветинскую.

    По данным «Фонтанки», сегодня этот вагон отработал без замечаний полную смену с пассажирами. После этого его отправили еще на обкатку для замера параметров боковой качки на разных участках пути.

    Кроме того, на этом этапе обкатки на трамвае не была включена система «когнитива», которая есть на всех новых вагонах СПб ГУП «Горэлектротранс». Она призвана распознавать препятствие на путях и останавливать вагон автоматически. Подробнее о ее внедрении читайте здесь.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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    ТрамвайДТП
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    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
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