Водитель трамвая, который наехал на пешеходов на «Приморской», был трезв

Водитель ретротрамвая «Довлатов», который въехал в толпу людей, на момент ДТП был трезв. Об этом 12 апреля стало известно «Фонтанке». Машинисту 45 лет, у него 16-летний стаж работы.

Предварительно, в результате наезда пострадали три человека — 45-летняя женщина в тяжелом состоянии была госпитализирована в Мариинскую больницу, еще двоих пострадавших в средней степени доставили в Елизаветинскую.