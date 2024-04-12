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    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Появилось видео, где трамвай «Довлатов» въезжает в толпу около «Приморской»

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    Прокуратура Петербурга опубликовала кадры ДТП на Наличной улице около станции метро «Приморская», где трамвай въехал в толпу пешеходов в пятницу, 12 апреля.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    Судя по кадрам, часть пассажиров успели перейти дорогу или увернуться, однако один человек оказался под колесами транспорта. Вероятно, это пострадавшая женщина, которая находится в тяжелом состоянии. По данным «Фонтанки», всего пострадали трое человек.

    Прокуратура Василеостровского района устанавливает все обстоятельства ДТП. В ходе проверки оценят причины и условия произошедшего.

    В ДТП попал ретротрамвай «Довлатов».

    Двухсекционные «Довлатовы» и трехсекционные «Достоевские» петербургскому «Горэлектротрансу» поставил «Уралвагонзавод». Первый такой трамвай предприятие приняло минувшей осенью.

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    ДТПТрамвайПострадали люди
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