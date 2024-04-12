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    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Ретротрамвай «Довлатов» въехал в толпу людей на Наличной улице

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    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На Васильевском острове в Петербурге затруднено движение электротранспорта возле метро «Приморская». Камера видеорегистратора сняла, как трамвай въехал в переходящих дорогу людей.

    ДТП произошло на Наличной улице, у пересечения с улицей Одоевского, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, как люди толпой переходят дорогу по регулируемому переходу, и в этот момент в них на скорости въезжает трамвай.

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    По данным «Фонтанки», в результате ДТП пострадала женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Со слов водителя, у трамвая отказали тормоза.

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    Из-за происшествия движение трамваев по Наличной остановлено. Как сообщает «Организатор перевозок», временно изменены трассы трамвайных маршрутов №6 и 40. Первый направлен от конечной станции «Площадь Ленина» по действующей трассе до конечной «19-я линия В.О.», второй — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до 19-й линии В.О.

    Судя по кадрам с места происшествия, в ДТП попал ретротрамвай «Довлатов». Двухсекционные «Довлатовы» и трехсекционные «Достоевские» петербургскому «Горэлектротрансу» поставил «Уралвагонзавод». Первый такой трамвай предприятие приняло минувшей осенью.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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