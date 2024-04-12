Ретротрамвай «Довлатов» въехал в толпу людей на Наличной улице

Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На Васильевском острове в Петербурге затруднено движение электротранспорта возле метро «Приморская». Камера видеорегистратора сняла, как трамвай въехал в переходящих дорогу людей.
ДТП произошло на Наличной улице, у пересечения с улицей Одоевского, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи видно, как люди толпой переходят дорогу по регулируемому переходу, и в этот момент в них на скорости въезжает трамвай.
По данным «Фонтанки», в результате ДТП пострадала женщина. Она находится в тяжелом состоянии. Со слов водителя, у трамвая отказали тормоза.
Из-за происшествия движение трамваев по Наличной остановлено. Как сообщает «Организатор перевозок», временно изменены трассы трамвайных маршрутов №6 и 40. Первый направлен от конечной станции «Площадь Ленина» по действующей трассе до конечной «19-я линия В.О.», второй — от конечной станции «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до 19-й линии В.О.
Судя по кадрам с места происшествия, в ДТП попал ретротрамвай «Довлатов». Двухсекционные «Довлатовы» и трехсекционные «Достоевские» петербургскому «Горэлектротрансу» поставил «Уралвагонзавод». Первый такой трамвай предприятие приняло минувшей осенью.