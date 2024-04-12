Трое пострадали в ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу пешеходов на Наличной

В ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу людей на пешеходном переходе на Наличной улице в Петербурге, пострадали три человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению в пятницу, 12 апреля.



45-летняя женщина доставлена в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двое мужчин — 22 и 42 лет — доставлены в Елизаветинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.



Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла примерно в 15:15. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

