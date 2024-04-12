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    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Трое пострадали в ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу пешеходов на Наличной

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    В ДТП с трамваем, врезавшимся в толпу людей на пешеходном переходе на Наличной улице в Петербурге, пострадали три человека. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по здравоохранению в пятницу, 12 апреля.

    45-летняя женщина доставлена в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Двое мужчин — 22 и 42 лет — доставлены в Елизаветинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

    Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла примерно в 15:15. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи ГУ МВД России. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

    Момент ДТП попал на видео. Со слов водителя, у трамвая отказали тормоза. Судя по кадрам, это ретротрамвай «Довлатов». Двухсекционные «Довлатовы» и трехсекционные «Достоевские» петербургскому «Горэлектротрансу» поставил «Уралвагонзавод». Первый такой трамвай предприятие приняло минувшей осенью.

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