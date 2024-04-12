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    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    «Довлатов» работал без замечаний. Что известно о наезде ретротрамвая на пешеходов на Наличной улице

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    Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»
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    Днем 12 апреля в Василеостровском районе Петербурга «умный» ретротрамвай «Довлатов» въехал в толпу пешеходов. Несколько человек пострадали, одна женщина — серьезно. «Фонтанка» собрала, что известно о происшествии к этому часу.

    ДТП произошло в 15:19 на пересечении Наличной улицы с улицей Одоевского и Новосмоленской набережной. Ретротрамвай «Довлатов» ехал со стороны улицы Кораблестроителей к мосту через Смоленку. Люди переходили Наличную улицу по регулируемому пешеходному переходу — через проезжую часть и трамвайную «выделенку». В этот момент в толпу на скорости въехал трамвай.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    ДТП попало на видеорегистратор одного из очевидцев и на камеры видеонаблюдения. На записях не видно, на какой сигнал светофора двигались пешеходы, но заметно, что транспорт по Наличной улице в этот момент стоял, а по Одоевского — ехал.

    По данным ГУ МВД и комитета по здравоохранению Петербурга, в ДТП пострадали три человека. Сильнее всего досталось 45-летней женщине, в тяжелом состоянии ее доставили в Мариинскую больницу. По данным «Фонтанки», у пострадавшей пробита голова. Еще двоих пострадавших, мужчин 22 и 42 лет в состоянии средней тяжести увезли в Елизаветинскую больницу.

    Со слов очевидицы Марины, женщину затянуло под трамвай. «Доставщик молодец, он ее заметил. А так люди даже не поняли, что женщина под трамваем», — рассказала она в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как рассказала корреспонденту «Фонтанки» одна из очевидиц на месте, пострадавшая была с мужем, «муж очень плакал».

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    По словам вагоновожатого, у трамвая отказали тормоза. О самом водителе известно, что ему 45 лет, а стаж работы у него 16 лет. В момент происшествия он был трезв.

    Попавший в ДТП трамвай «Довлатов» — совсем новый. В момент наезда пассажиров в нем не было — состав проходил обкатку, рассказали в «Горэлектротрансе». По данным «Фонтанки», на этом этапе обкатки на трамвае не была включена «когнитива» — система, которая есть на всех новых вагонах ГЭТ. Среди прочего, она призвана распознавать препятствие на путях и останавливать трамвай автоматически. Подробнее о ее внедрении читайте здесь.

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    Как стало известно «Фонтанке», этот вагон сегодня без замечаний отработал полную смену с пассажирами. После этого трамвай еще раз отправили на обкатку, чтобы замерить параметры боковой качки на разных участках пути.

    Новые ретротрамваи — двухсекционные «Довлатовы» и трехсекционные «Достоевские» в Петербург поставляет «Уралвагонзавод». «Фонтанка» подробно рассказывала, что они из себя представляют. Первый трамвай ГЭТ принял в октябре 2023 года, и тогда же его начали катать по улицам города. Всего по двум контрактам в Петербург должны приехать 76 «Довлатовых» и «Достоевских».

    По факту ДТП с трамваем полиция проводит проверку. Ход и результаты процессуальной проверки взяла на контроль прокуратура Петербурга.

    По данным «Яндекс.Пробок», движение в районе места ДТП на 18 часов все еще затруднено. Пробки наблюдаются на Наличной улице и улице Одоевского. Из-за ДТП было отведено движение трамваев №6 и №40, следующих из центра. Трамвай №6 направили от станции «Пл. Ленина» по действующей трассе до конечной «19 линия В.О.», а трамвай №40 — от конечной станции «Тихорецкий пр.» по действующей трассе до 19 линии В.О.

    Фото: Роман Киташов/«Фонтанка.ру»

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