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    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Въехавший в толпу ретротрамвай еще только обкатывали

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    Ретротрамвай «Довлатов», который попал в ДТП в Василеостровском районе Петербурга 12 апреля, ехал без пассажиров. Он совсем новый и еще проходил обкатку.

    ДТП произошло в 15:19 на Наличной улице у Новосмоленской набережной. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», это была обкатка состава, поэтому рейс проходил без пассажиров. Обстоятельства произошедшего выясняются. Трамваи № 6 и № 40, следующие из центра, временно отведены до 19-й линии В. О.

    Ретротрамвай въехал в толпу пешеходов, когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. По данным «Фонтанки», в результате пострадали три человека. Ранее сообщалось, что одна женщина получила тяжелые травмы.

    Ретротрамваи «Довлатов» и «Достоевский» начали поставлять в Петербург осенью 2023 года. «Фонтанка» рассказывала о них ранее.

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    ПетербургДТП с трамваем
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