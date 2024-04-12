Въехавший в толпу ретротрамвай еще только обкатывали

Ретротрамвай «Довлатов», который попал в ДТП в Василеостровском районе Петербурга 12 апреля, ехал без пассажиров. Он совсем новый и еще проходил обкатку.



ДТП произошло в 15:19 на Наличной улице у Новосмоленской набережной. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», это была обкатка состава, поэтому рейс проходил без пассажиров. Обстоятельства произошедшего выясняются. Трамваи № 6 и № 40, следующие из центра, временно отведены до 19-й линии В. О.

Ретротрамвай въехал в толпу пешеходов, когда люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Момент ДТП попал на камеру видеорегистратора. По данным «Фонтанки», в результате пострадали три человека. Ранее сообщалось, что одна женщина получила тяжелые травмы.