    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 0

    2 м/с, ю-з

    756мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.42eur100.13

    На Нарвском проспекте водитель автобуса перепутал тормоз с газом и въехал в остановку

    2788
    28 комментариев
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    ПоделитьсяПоделиться

    Лазурный автобус утром в субботу, 6 апреля, не рассчитал расстояние и снес остановку общественного транспорта. Читатель «Фонтанки» Александр рассказал, что проснулся от грохота и увидел внизу неприглядную картину.

    Конструкция остановки пробила лобовое стекло МАЗа, рядом столпились пассажиры и очевидцы. Чуть позже приехал наряд ДПС. Как рассказал Александр, скорых на месте не было. Бортовой номер МАЗа закреплен за маршрутом №2 «Пассажиравтотранса». «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе предприятия.

    ПоделитьсяПоделиться

    В полиции рассказали, что около 9 часов утра водитель, управляя рейсовым автобусом, перепутал газ с тормозом и въехал в остановку. Обошлось без пострадавших.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПАвтобус
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 28

    avtech06 Апр 2024 в 12:27
    зато эти профи так гоняют ,что я на легковой догнать не могу
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 12:27
    Ну хорошо, в это день он проработал часа 4. А до того? Видно же, что водитель просто уснул...
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close