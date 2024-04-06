На Нарвском проспекте водитель автобуса перепутал тормоз с газом и въехал в остановку

Лазурный автобус утром в субботу, 6 апреля, не рассчитал расстояние и снес остановку общественного транспорта. Читатель «Фонтанки» Александр рассказал, что проснулся от грохота и увидел внизу неприглядную картину.



Конструкция остановки пробила лобовое стекло МАЗа, рядом столпились пассажиры и очевидцы. Чуть позже приехал наряд ДПС. Как рассказал Александр, скорых на месте не было. Бортовой номер МАЗа закреплен за маршрутом №2 «Пассажиравтотранса». «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе предприятия.