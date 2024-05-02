Тормозит или не тормозит? Появилось видео из кабины трамвая «Довлатов», задавившего женщину

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео из кабины трамвая «Довлатов», который въехал в толпу людей на Наличной улице 12 апреля. На нем — те самые роковые секунды, когда водитель пытается экстренно затормозить, но в итоге вагон сбивает женщину.
Трагедия на углу Наличной и улицы Одоевского произошла 12 апреля. Двухсекционный трамвай, который проходил обкатку без пассажиров, въехал в толпу за остановкой на пешеходном переходе. Пострадали три человека, одна женщина через несколько дней скончалась в больнице. Водитель на первом же опросе рассказал, что ехал со скоростью более 50 км в час, а тормоза дважды не сработали — в том числе в экстренном режиме. На тот момент однозначно говорить об исправности вагона он был не готов.
Что видно?
На видео заметно, что в кабине, помимо водителя, еще один человек. Это представитель завода-производителя, который выполнял роль водителя-наставника, во время движения они, судя по всему, обмениваются репликами. Приближаясь к остановке на углу с улицей Одоевского, водитель переводит контроллер в положение ТР — экстренного торможения.
В кадре есть отсчет скорости - 62 км в час. Визуально определить, снижается ли она после действий водителя, сложно, но цифры скорости на мониторе начинают падать. Сам он, очевидно, не чувствует замедления, потому что начинает переводить контроллер вперед — на позицию ХО — и назад, явно пытаясь перезагрузить систему электродинамического тормоза. Нужного эффекта это точно не дает, в какой-то момент оба мужчины совершают какие-то манипуляции с правым подлокотником, поднимая его. Водитель проводит рукой по панели перед собой. Но уже поздно, вагон въезжает в людей на переходе, водитель хватается за голову, трамвай через несколько метров останавливается.
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На подлокотнике расположены дублирующие органы управления трамваем, в том числе красная кнопка экстренного магнитно-рельсового тормоза. Еще один тормоз находится у кресла водителя-наставника — к ней штатный водитель отношения не имеет, но нажать на нее в теории может его спутник. Кроме того, у вагона есть педаль безопасности, которая должна быть нажата при движении, а для торможения ее отпускают. Кнопка, включающая все контуры торможения, есть и на панели.
В конечном итоге суду с помощью экспертизы надо будет ответить на следующие ключевые вопросы:
- в каком техническом состоянии находился вагон на момент ДТП;
- была ли исправна система торможения и управляющая ей электроника;
- могли ли технические неполадки возникнуть на подъезде к Одоевского;
- была ли возможность у водителя предотвратить ДТП;
- соответствовали ли его действия инструкции, мешало ли ему что-то.
По данным «Фонтанки», особый интерес — к башмаку рельсового тормоза (БРТ), так как в одном из протоколов осмотра после ДТП указано, что система реагирует штатно в рабочем режиме, но башмак не срабатывает при переводе контроллера в экстренный режим ТР (в котором на рельсы еще и должен сыпаться песок). При этом сам БРТ включается и другими органами управления. Предстоит установить и скорость движения вагона, от этого зависит ответ на вопрос: почему понадобилось сразу экстренное торможение?
Что за вагон?
Попавший в ДТП вагон «71–421Р» — это двухсекционная модель с публичным названием «Довлатов» («71–431Р» — это трехсекционный «Достоевский»). Оба производятся в ретродизайне, но с полностью современным оборудованием, изготовитель — «Уралтрансмаш». «Фонтанка» рассказывала, как ГЭТ заключил лизинговый контракт на 54 вагона (12 «Довлатовых» и 42 «Достоевских»), их поставляет «Сбербанк лизинг». Впоследствии заключили еще один договор уже напрямую с производителем — на 22 «Довлатовых». Сроки поставки уже вышли, ГЭТ выставляет претензии лизингодателю, но все упирается в загрузку производителя оборонзаказом. В связи с этим, как писала «Фонтанка», завод ищет возможность для кооперации и переноса сборки на другие площадки — в частности, на петербургский «Вагонмаш».
На данный момент в городе уже полтора десятка ретротрамваев, их часто можно заметить на Петроградской стороне и на Васильевском острове. Если брать именно лизинговый контракт со всеми его переплатами за многолетнюю рассрочку, то в нем стоимость одного «Довлатова» около 210 млн, а «Достоевского» — более 240 млн. В прямом договоре с «Уралтрансмашем» товарная цена двухсекционного «Довлатова» — порядка 140 млн.
Как и на всех новых вагонах ГЭТ, на ретротрамваях установлена система активной помощи водителю. Среди прочего она работает в трех контурах на маршруте: «видит» красный сигнал светофора, не дает превышать скорость от профиля маршрута и оттормаживается перед препятствием на путях. Так называемый «когнитив» функционирует неравномерно: например, известно, что с распознаванием запрещающего знака светофора у него проблемы. В то же время руководство ГЭТ настоятельно требует от водителей, чтобы они оставляли включенными системы реагирования на превышение скорости и на посторонний предмет на рельсах. В качестве аргумента приводит случаи, когда водитель по той или иной причине просто не заметил человека на путях, как было на Савушкина. У водителей к системе свои претензии: они, в частности, считают, что вагон начинает тормозить с рывком и слишком резко.
Сразу после ДТП разработчик системы Cognitive Pilot сообщил, что на конкретном вагоне система не была включена, так как он проходил обкатку. В теории она должна была бы начать принудительное торможение примерно за 60 метров, окончательный результат зависит от начальной скорости вагона.