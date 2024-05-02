    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, с-в

    768мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd91.78eur98.03

    Тормозит или не тормозит? Появилось видео из кабины трамвая «Довлатов», задавившего женщину

    12910
    10 комментариев

    В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео из кабины трамвая «Довлатов», который въехал в толпу людей на Наличной улице 12 апреля. На нем — те самые роковые секунды, когда водитель пытается экстренно затормозить, но в итоге вагон сбивает женщину.

    Трагедия на углу Наличной и улицы Одоевского произошла 12 апреля. Двухсекционный трамвай, который проходил обкатку без пассажиров, въехал в толпу за остановкой на пешеходном переходе. Пострадали три человека, одна женщина через несколько дней скончалась в больнице. Водитель на первом же опросе рассказал, что ехал со скоростью более 50 км в час, а тормоза дважды не сработали — в том числе в экстренном режиме. На тот момент однозначно говорить об исправности вагона он был не готов.

    Что видно?

    На видео заметно, что в кабине, помимо водителя, еще один человек. Это представитель завода-производителя, который выполнял роль водителя-наставника, во время движения они, судя по всему, обмениваются репликами. Приближаясь к остановке на углу с улицей Одоевского, водитель переводит контроллер в положение ТР — экстренного торможения.

    В кадре есть отсчет скорости - 62 км в час. Визуально определить, снижается ли она после действий водителя, сложно, но цифры скорости на мониторе начинают падать. Сам он, очевидно, не чувствует замедления, потому что начинает переводить контроллер вперед — на позицию ХО — и назад, явно пытаясь перезагрузить систему электродинамического тормоза. Нужного эффекта это точно не дает, в какой-то момент оба мужчины совершают какие-то манипуляции с правым подлокотником, поднимая его. Водитель проводит рукой по панели перед собой. Но уже поздно, вагон въезжает в людей на переходе, водитель хватается за голову, трамвай через несколько метров останавливается.

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    На подлокотнике расположены дублирующие органы управления трамваем, в том числе красная кнопка экстренного магнитно-рельсового тормоза. Еще один тормоз находится у кресла водителя-наставника — к ней штатный водитель отношения не имеет, но нажать на нее в теории может его спутник. Кроме того, у вагона есть педаль безопасности, которая должна быть нажата при движении, а для торможения ее отпускают. Кнопка, включающая все контуры торможения, есть и на панели.

    В конечном итоге суду с помощью экспертизы надо будет ответить на следующие ключевые вопросы:

    • в каком техническом состоянии находился вагон на момент ДТП;
    • была ли исправна система торможения и управляющая ей электроника;
    • могли ли технические неполадки возникнуть на подъезде к Одоевского;
    • была ли возможность у водителя предотвратить ДТП;
    • соответствовали ли его действия инструкции, мешало ли ему что-то.

    По данным «Фонтанки», особый интерес — к башмаку рельсового тормоза (БРТ), так как в одном из протоколов осмотра после ДТП указано, что система реагирует штатно в рабочем режиме, но башмак не срабатывает при переводе контроллера в экстренный режим ТР (в котором на рельсы еще и должен сыпаться песок). При этом сам БРТ включается и другими органами управления. Предстоит установить и скорость движения вагона, от этого зависит ответ на вопрос: почему понадобилось сразу экстренное торможение?

    Что за вагон?


    Попавший в ДТП вагон «71–421Р» — это двухсекционная модель с публичным названием «Довлатов» («71–431Р» — это трехсекционный «Достоевский»). Оба производятся в ретродизайне, но с полностью современным оборудованием, изготовитель — «Уралтрансмаш». «Фонтанка» рассказывала, как ГЭТ заключил лизинговый контракт на 54 вагона (12 «Довлатовых» и 42 «Достоевских»), их поставляет «Сбербанк лизинг». Впоследствии заключили еще один договор уже напрямую с производителем — на 22 «Довлатовых». Сроки поставки уже вышли, ГЭТ выставляет претензии лизингодателю, но все упирается в загрузку производителя оборонзаказом. В связи с этим, как писала «Фонтанка», завод ищет возможность для кооперации и переноса сборки на другие площадки — в частности, на петербургский «Вагонмаш».

    На данный момент в городе уже полтора десятка ретротрамваев, их часто можно заметить на Петроградской стороне и на Васильевском острове. Если брать именно лизинговый контракт со всеми его переплатами за многолетнюю рассрочку, то в нем стоимость одного «Довлатова» около 210 млн, а «Достоевского» — более 240 млн. В прямом договоре с «Уралтрансмашем» товарная цена двухсекционного «Довлатова» — порядка 140 млн.

    Как и на всех новых вагонах ГЭТ, на ретротрамваях установлена система активной помощи водителю. Среди прочего она работает в трех контурах на маршруте: «видит» красный сигнал светофора, не дает превышать скорость от профиля маршрута и оттормаживается перед препятствием на путях. Так называемый «когнитив» функционирует неравномерно: например, известно, что с распознаванием запрещающего знака светофора у него проблемы. В то же время руководство ГЭТ настоятельно требует от водителей, чтобы они оставляли включенными системы реагирования на превышение скорости и на посторонний предмет на рельсах. В качестве аргумента приводит случаи, когда водитель по той или иной причине просто не заметил человека на путях, как было на Савушкина. У водителей к системе свои претензии: они, в частности, считают, что вагон начинает тормозить с рывком и слишком резко.

    Сразу после ДТП разработчик системы Cognitive Pilot сообщил, что на конкретном вагоне система не была включена, так как он проходил обкатку. В теории она должна была бы начать принудительное торможение примерно за 60 метров, окончательный результат зависит от начальной скорости вагона.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ18

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close