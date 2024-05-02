Тормозит или не тормозит? Появилось видео из кабины трамвая «Довлатов», задавившего женщину

В распоряжении «Фонтанки» оказалось видео из кабины трамвая «Довлатов», который въехал в толпу людей на Наличной улице 12 апреля. На нем — те самые роковые секунды, когда водитель пытается экстренно затормозить, но в итоге вагон сбивает женщину.



Трагедия на углу Наличной и улицы Одоевского произошла 12 апреля. Двухсекционный трамвай, который проходил обкатку без пассажиров, въехал в толпу за остановкой на пешеходном переходе. Пострадали три человека, одна женщина через несколько дней скончалась в больнице. Водитель на первом же опросе рассказал, что ехал со скоростью более 50 км в час, а тормоза дважды не сработали — в том числе в экстренном режиме. На тот момент однозначно говорить об исправности вагона он был не готов.



Что видно? На видео заметно, что в кабине, помимо водителя, еще один человек. Это представитель завода-производителя, который выполнял роль водителя-наставника, во время движения они, судя по всему, обмениваются репликами. Приближаясь к остановке на углу с улицей Одоевского, водитель переводит контроллер в положение ТР — экстренного торможения.



В кадре есть отсчет скорости - 62 км в час. Визуально определить, снижается ли она после действий водителя, сложно, но цифры скорости на мониторе начинают падать. Сам он, очевидно, не чувствует замедления, потому что начинает переводить контроллер вперед — на позицию ХО — и назад, явно пытаясь перезагрузить систему электродинамического тормоза. Нужного эффекта это точно не дает, в какой-то момент оба мужчины совершают какие-то манипуляции с правым подлокотником, поднимая его. Водитель проводит рукой по панели перед собой. Но уже поздно, вагон въезжает в людей на переходе, водитель хватается за голову, трамвай через несколько метров останавливается.



Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

На подлокотнике расположены дублирующие органы управления трамваем, в том числе красная кнопка экстренного магнитно-рельсового тормоза. Еще один тормоз находится у кресла водителя-наставника — к ней штатный водитель отношения не имеет, но нажать на нее в теории может его спутник. Кроме того, у вагона есть педаль безопасности, которая должна быть нажата при движении, а для торможения ее отпускают. Кнопка, включающая все контуры торможения, есть и на панели.



В конечном итоге суду с помощью экспертизы надо будет ответить на следующие ключевые вопросы:

в каком техническом состоянии находился вагон на момент ДТП;

была ли исправна система торможения и управляющая ей электроника;

могли ли технические неполадки возникнуть на подъезде к Одоевского;

была ли возможность у водителя предотвратить ДТП;

соответствовали ли его действия инструкции, мешало ли ему что-то.

По данным «Фонтанки», особый интерес — к башмаку рельсового тормоза (БРТ), так как в одном из протоколов осмотра после ДТП указано, что система реагирует штатно в рабочем режиме, но башмак не срабатывает при переводе контроллера в экстренный режим ТР (в котором на рельсы еще и должен сыпаться песок). При этом сам БРТ включается и другими органами управления. Предстоит установить и скорость движения вагона, от этого зависит ответ на вопрос: почему понадобилось сразу экстренное торможение?



Что за вагон?