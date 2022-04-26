Google Pay как настоящий винтаж. В Петербурге опубликовали рекордный контракт на ретротрамваи

Спустя месяц после подведения итогов аукциона наконец опубликован контракт на самую масштабную и экзотичную поставку транспорта в Петербурге последних лет: трамваи почти на 13 млрд — как и многое сейчас, в стиле ретро.



Фото: Игорь Евдокимов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По победителю неожиданностей нет: «Горэлектротранс» объявлял аукцион не на прямую поставку, а на финансовую аренду, так что и выиграл его «Сбербанк лизинг», а не какой-нибудь электромеханический завод. «Фонтанка» писала об этом еще в конце марта, как и о том, что собирать всё, вероятнее всего, будет «Уралтрансмаш». Однако контракта ждали. Обнародовали его, по совпадению, спустя несколько часов после того, как корреспондент поинтересовался сроками публикации в комитете и «Горэлектротрансе», а подписали — еще 18 апреля.





Закупка рекордная по стоимости — 12,85 млрд, но не в штуках: приедет 54 вагона со 100-процентно низким уровнем пола — 12 двухсекционных (вместимость 115 человек, если вставать впятером на квадратный метр) и 42 трехсекционных (160 человек). Все в ретростиле. Недавно ПК «Транспортные системы» подписали с комтрансом контракт на поставку 81 вагона — то есть в полтора раза большего числа трамваев, вот только стоят они 11,6 млрд рублей.

Причину объяснял «Горэлектротранс»: эти ретровагоны должны вписываться в старые 14-метровые радиусы Третьего трампарка, для которого их и привезут. Современные существующие низкопольные трамваи там не пройдут, а те, что сейчас катаются по этому парку, свой ресурс омоложения исчерпали. Стало быть, производителю придется заново разрабатывать специальную модель с укороченной базой для конкретного радиуса; слегка разогнуть рельсы в дугах не позволяет, по словам «Горэлектротранса», охранный статус парка (здесь нервно сморгнули защитники исторических зданий, столкнувшиеся с новой эпидемией сносов в Петербурге). Кроме того, это каким-то образом менее целесообразно в экономическом смысле. В общем, времена, когда 2-миллиардные закупки троллейбусов с увеличенным автономным ходом или с алюминиевыми элементами интерьера кому-то казались расточительностью, вспоминаются с улыбкой.



Один трехсекционный трамвай, судя по контракту, стоит 246,4 млн рублей, двухсекционные — 208,7 млн. Везде есть свои детали, но внутренняя начинка и бортовое оборудование в подвижном составе, который в последние годы закупает Петербург, более или менее одинаковые. Чтобы было понятно: в контракте ПК «Транспортные системы» на прямую поставку ориентировочная стоимость трехсекционного трамвая — 143,3 млн, двухсекционного — 119,8 млн рублей. Эту стомиллионную вилку приблизительно и можно считать ценой лизинга, ретростиля и приверженности 14-метровому радиусу.



«Горэлектротранс» намерен надолго поселить эти 54 трамвая в Третьем парке: срок службы вагона должен составлять не менее 30 лет, при этом кузов должен иметь ресурс для модернизации на весь срок службы. Гарантийный пробег нормального функционирования — не менее 100 тысяч километров, гарантия на срок без сквозной коррозии — а это одна из главных болезней старых трамваев — не менее 12 лет.



Технические требования к каждому вагону — это сотни пунктов, но взгляд объяснимо останавливается на всем, что касается «ретро». Экстерьер будут обсуждать отдельно, но одно нерушимо: трамвай должен вызывать «устойчивые ассоциации с героическим прошлым города Санкт-Петербурга — Ленинграда и трамвайными вагонами, выпускавшимся и эксплуатировавшимися в 1950–1960-х годах в городе Ленинграде». «Фонтанка» уже писала, что на стадии концепции обновления «Горэлектротранса» звучала и легендарная «американка», и ее более поздний, но не менее узнаваемый сменщик — «стиляга». В итоге, насколько можно судить, остановились на последнем — ЛМ-57. Чтобы согласовать эскизы, у заказчика и подрядчика будет три месяца с момента подписания контракта, то есть к середине июля должно стать понятно.



«Горэлектротранс» подчеркивал неоднократно, что весь винтаж относится к экстерьеру вагона, по части электроники и материалов все будет максимально современно. В перечне бортового оборудования действительно классический набор с табло, USB-портами, системой подсчета пассажиропотока, системой безопасности и помощи водителю — и кучей всего остального, чего рядовой горожанин даже не поймет и не заметит. Однако и здесь притаилось ретро, правда связанное не с героическим прошлым, а с составлением техзадания до 24 февраля 2022 года. Система оплаты проезда должна обеспечивать использование электронных средств, «включая бесконтактные банковские карты Visa, Master Card, национальной платежной системы MIR, ЕКП, технологии с использованием QR-кодов», а также «сервисов мобильных платежей типа Samsung pay, GPay, Apple pay и др.)». Видимо, теперь сосредоточатся на «и др.».



Все трамваи должны приехать в 2023 году, поставка разбита на 7 партий. Первые шесть вагонов необходимо привезти на Большую Посадскую к 31 мая и дальше равномерно привозить столько же с интервалом в месяц (разве что август — сентябрь будут более интенсивными). Закончить надо к 30 ноября следующего года.



Лизинговые платежи расписаны до конца 2030 года. Одна 6-вагонная партия в итоге обходится почти в полтора миллиарда рублей, 12-вагонная — в 2,7 млрд (так как именно в нее включены шесть менее дорогих двухсекционных трамваев). Месячный платеж по одной обычной, таким образом, составляет 13,2 млн рублей, в отдельные месяцы — 39,6 млн (в случае с большой партией — 24,3 млн и 73,1 млн). Контракт долгий, но стороны освобождаются от ответственности за его неисполнение в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые прямо влияют на предмет договора. Среди них пожары, наводнения, пандемии и военные действия.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

