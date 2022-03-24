Ретротрамваи в Петербург привезет «Сбербанк лизинг». Привезет, вероятно, с востока

Протокол комиссии на закупку 54 вагонов не опубликован на момент выхода новости, но данные о единственной заявке и о ее авторе «Фонтанке» подтвердил собеседник в транспортном блоке. По его данным, ставка лизинговых платежей составит 9,5%, срок контракта — 7 лет.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этой закупке «Горэлектротранса» с начальной стоимостью 12,9 млрд рублей. Рекордную стоимость каждого вагона на предприятии объясняли тем, что придется разрабатывать практически новый подвижной состав, который должен вписаться в эксклюзивно малые радиусы конкретного Третьего трамвайного парка. Кроме того, несмотря на современную начинку, внешний дизайн и интерьер трамваев должен быть выполнен «в стиле ретро» — за образец берется так называемый «стиляга» (ЛМ-57). Эти вагоны будут обслуживать центральные районы Петербурга.
Конкретный производитель — это выбор самого лизингодателя. Однако собеседник «Фонтанки» настоятельно рекомендует обратить внимание на Екатеринбург. Под описание подходит Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш).
Напомним, недавно не состоялся еще один крупный аукцион комитета по транспорту — на 81 трамвай за 11,6 млрд рублей: не было подано ни одной заявки. Между тем речь идет о средствах федерального инфраструктурного кредита, заявка города была одобрена ранее. Так что принципиально планы по закупке не меняются. По данным источника в финансовом блоке Смольного, сейчас готовится постановление о единственном поставщике — наподобие того, которое определило «Метрострой Северной столицы» безальтернативным строителем подземки в городе.
Из трех массовых аукционов города на обновление подвижного состава «Горэлектротранса» пока до контракта дошел один: за 7 млрд 57 вагонов привезет ПК ТС.