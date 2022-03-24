Ретротрамваи в Петербург привезет «Сбербанк лизинг». Привезет, вероятно, с востока

Протокол комиссии на закупку 54 вагонов не опубликован на момент выхода новости, но данные о единственной заявке и о ее авторе «Фонтанке» подтвердил собеседник в транспортном блоке. По его данным, ставка лизинговых платежей составит 9,5%, срок контракта — 7 лет.



«Фонтанка» подробно рассказывала об этой закупке «Горэлектротранса» с начальной стоимостью 12,9 млрд рублей. Рекордную стоимость каждого вагона на предприятии объясняли тем, что придется разрабатывать практически новый подвижной состав, который должен вписаться в эксклюзивно малые радиусы конкретного Третьего трамвайного парка. Кроме того, несмотря на современную начинку, внешний дизайн и интерьер трамваев должен быть выполнен «в стиле ретро» — за образец берется так называемый «стиляга» (ЛМ-57). Эти вагоны будут обслуживать центральные районы Петербурга.

