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Не до трамваев? На аукцион Смольного по закупке 81 вагона никто не пришел

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Аукцион на поставку 81 трамвая для Петербурга признан несостоявшимся. На него не подали ни одной заявки. Протокол опубликован 14 марта.

«Фонтанка» рассказывала об этой закупке, ее объявили 17 февраля. Речь шла о 23 двухсекционных и 58 трехсекционных трамваях.

Это был последний из трех крупных лотов, которые в последнее время разыграл комитет по транспорту и Горэлектротранс. Первый — на 57 вагонов за 7 млрд рублей — выиграла ПК «Транспортные системы». По второму — на лизинг 54 «ретро-трамваев» за 13 млрд рублей — итоги пока не подведены. Между тем уже после размещения всей закупочной документации Центробанк поднял ключевую ставку более чем вдвое — до 20%.

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Комментарии (13)

***_555
Так и будем со старыми громыхающими гробами ЛМ-ЛВС.
DimDimych
Интересно, почему так происходит? Трамвай стоит крайне недёшево, а значит, дело прибыльное. Неужели у нас нет трамвайных заводов?
houspi
Прям как в бородатом анекдоте
...
- А она?
- А она не пришла.
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