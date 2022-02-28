Как санкции меняют инфраструктурную повестку Петербурга

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Закрытое небо Европы очевидным образом должно повлиять на пассажиропоток в Пулково. Он и так подсел из-за пандемии — 18,1 млн человек по итогам 2021 года, что на 8% меньше рекордного 2019-го. На две трети упал поток на международных рейсах (до 2,5 млн человек), но на 28% вырос на внутренних (до 15,5 млн). Соответственно, и больше всего бортов приземлили и отправили российские авиакомпании, из зарубежных в лидерах были Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Lufthansa и Finnair (две последние приостановили полеты в Россию). Как будет развиваться ситуация в долгосрочной перспективе, никто сейчас не скажет, но к прогнозам по росту пассажиропотока были привязаны планы по запуску второй очереди реконструкции аэропорта, с расширением терминала и строительством сопутствующей инфраструктуры. Соглашение на 40 млрд рублей подписали на последнем Петербургском экономическом форуме, а затем Смольный заявил, что стоимость проекта может вырасти до 50 млрд, но и это не предел. Проектировать собирались в 2022 году, начинать строить — в 2023-м.



«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу управляющей компании ВВСС о том, как новая воздушная реальность может повлиять на эти планы. Там ответили, что «работа над проектом ведется на основании долгосрочных прогнозов, а они будут уточняться после стабилизации ситуации в области авиаперевозок». Поэтому пересмотра на данный момент не произошло.

Источник, близкий к городскому правительству, рассказал, что «уровень готовности проекта достаточно высокий». «В любом случае это достаточно крупный бизнес, который за один день поставить на паузу было бы неправильно и не нужно, — говорит он. — По России самолеты летают и дальше, часть европейских рейсов сократилась, нагрузка на аэропорт уменьшилась, по всем фронтам есть негативное влияние — по выручке и по всему, но никаких решений что-то закрывать и останавливать на данный момент не обсуждалось. Проект номинирован в рублях, общая экономическая ситуация как-то будет влиять, но как — пока никто не может сказать. Оцениваем последствия. Но даже дать оценку падения пассажиропотока пока сложно. Понятно, что оно будет, вопрос — на сколько».

«Фонтанка» рассказывала, что ВТБ, как самый пострадавший от санкций на данный момент банк (не считая ЦБ), начал сокращать свое участие в дочерних компаниях, выводя их из-под удара. В Петербурге группа финансирует ряд крупнейших инфраструктурных проектов, и в первую очередь строительство метро на ближайшую четверть века.

Здесь она удивительным образом сходится с «Газпромом». С одной стороны, именно ВТБ держит 35-процентный пакет в «Метрострое Северной столицы» и собирается проводить докапитализацию на 3,8 млрд рублей в добавление к 7,1 млрд бюджетных инвестиций МССС на закупку оборудования. C другой — Смольный придерживается версии, что подземка будет строиться на налоговые отчисления от переехавшего в Петербург «Газпрома». Ясно, что это рассуждения умозрительные — средства, падающие в бюджет, не окрашиваются. Но именно приходом корпорации губернатор Петербурга объяснил возможность ускорить, да и вообще перезапустить стройку. В трехлетний бюджет запихнули рекордные 140 млрд рублей на метро, при том, что от «Газпрома» ждут по 40 млрд в каждый полный год в виде налогов.



Буквально через сутки после начала войсковой операции на Украине КРТИ решил сообщить, что первоначальные планы еще ускорились: не 12 станций в ближайшее десятилетие, а 21.

Параллельно Германия сообщала, что преодолевает зависимость от конкретного поставщика газа, объявляла о строительстве СПГ-терминалов, замораживала сертификацию «Северного потока-2», а США вводили санкции против компании — оператора газопровода. Сейчас сложно подсчитать, как это скажется на финансовом состоянии корпорации и на ее налогах. Рамочный контракт с «Метростроем Северной столицы» заключен более чем на 600 млрд рублей и на 37 объектов, но активируются конкретные объекты допсоглашениями к нему. Сейчас идут работы на уже строящихся станциях — «Казаковской», «Путиловской» и «Горный институт» (запланированы к открытию в 2024-м), доводятся до ума уже сданные участки фиолетовой и зеленой линий. Если переверстывать этот год и отрезать от 30 млрд рублей, вписанных в 2022-й, начинать нужно прямо сейчас. Источник в финансовом блоке говорит, что на данный момент весенняя корректировка бюджета не обсуждается. В аппарате вице-губернатора Максима Соколова подтвердили, что сумма на этот год пересмотру не подлежит.

Не ясна судьба трассы «Формулы-1», которую под российский этап собирались строить на автодроме «Игора Драйв». Именно туда этап должен был переехать из Сочи, однако пока он экстренно переезжает из России вообще. Между тем на инфраструктуру под гонки закладывали 4,8 млрд рублей, причем 2,7 млрд Ленобласть рассчитывала получить в виде федерального софинансирования. Еще один спортивный инвестиционный проект — «СКА Арена» на месте разрушенного СКК. Это не Пулково, где пока и проекта-то нет, — комплекс почти за 40 млрд рублей активно строится чуть ли не в режиме 24/7. И понятно, почему — именно новая арена должна принять матчи хоккейного чемпионата мира в 2023 году. Однако 28 февраля финская Iltalehti сообщил, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила исключить из своего состава Россию и Белоруссию. Соответственно, они не примут участия в чемпионате мира 2022 года, а Петербург — не примет ЧМ-2023. «Сроки строительства «СКА Арены» определены концессионным соглашением, заключённым между инвестором и правительством Петербурга, — рассказали в одноименной компании-концессионере. — Работы на объекте идут по графику. Основное оборудование законтрактовано. Что касается стоимости, сейчас оценки и прогнозы давать преждевременно».

Спустя несколько дней так и не удалось получить ответа от РЖД по поводу прогнозов на поставку «Сапсанов» — скоростного подвижного состава для путешествия из Петербурга в Москву. Однако не надо забывать, что и «Ласточка» сделана на основе и по лицензии немецкого Siemens, а на нее планов у города тоже хватало В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что провели совещание с поставщиками подвижного состава: напомним, газомоторные автобусы сюда везут коммерческим перевозчикам к апрелю, параллельно Горэлектротранс массово закупает трамваи. По словам председателя комтранса Кирилла Полякова, большая часть автобусов уже в Петербурге; нет опасений и по поводу прямых закупок трамваев. Между тем источник в транспортном блоке не исключает, что могут подвергнуть корректировке лизинговые аукционы. Вероятно, речь идет о 13-миллиардной закупке 54 «ретро-трамваев»: рекордная стоимость связана не только с тем, что придется с нуля создавать специальный вагон под малые радиусы конкретного трамвайного парка, но и потому, что речь идет о лизинге. Если учесть, что Центробанк принял решение о кратном увеличении ключевой процентной ставки — до 20%, не ясно, заинтересует ли лизингодателей даже эта стартовая цена.

Насколько можно судить, пока никак не влияет обозначившаяся уже изоляция российской экономики на ее самом известном фасаде — международных форумах. Со дня на день начинается аккредитация на Арктический форум, он должен пройти в Экспофоруме в начале апреля; администратор по телефону сообщает, что все в силе. Состав участников неизвестен, однако в 2019-м больше всего людей сюда привезли Китай, скандинавские страны, США, Канада, Исландия и Япония. На своем месте и анонс Петербургского международного экономического форума. Он знавал разные времена, и в принципе, ничто не мешает провести его просто на пару с Белоруссией. В 2022 году он намечен на 15–18 июля. В преамбулу вынесена цитата президента: «Развитие России, в силу ее масштаба, истории, культуры, человеческого потенциала и экономических возможностей, не может строиться вне глобального контекста. Мы признательны гостям форума за внимание и дружеское отношение к России, за готовность к деловому сотрудничеству, в основе которого всегда лежат прагматизм, понимание взаимных интересов и, конечно, доверие друг к другу, прямота и четкость позиций». Николай Кудин, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»