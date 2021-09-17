Плюс 40 миллиардов. Стало известно, на какую сумму город рассчитывает после регистрации «Газпрома»

Фото: Анатолий Медведь/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили с президентом итоги налоговых переговоров с «Газпромом». Со следующего года город будет получать более 40 миллиардов дополнительных доходов. Насколько потянет это «более» пока неизвестно, но в Москве монополист платил 80 с лишним миллиардов.

Крупнейший с 2021 года налогоплательщик Петербурга - ПАО «Газпром» - будет перечислять городу дополнительно более 40 млрд рублей налогов, прозвучало 17 сентября в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи Александра Беглова.



В комитете финансов правительства Петербурга не стали отвечать на вопрос о том, почему итогом переговоров пока стала сумма меньше, чем было до переезда в Москве (86 млрд рублей в 2019 году). Но, по словам двух источников, близких к переговорам, названная в разговоре с президентом губернатором цифра - не окончательная, а пока скорее прогноз - причем, предельно консервативный.

Официальный переезд ПАО «Газпром» в Петербург, подготовка к которому велась последние несколько лет, состоялся летом 2021 года. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу внесла изменения в сведения о ПАО в ЕГРЮЛ, прописав в качестве нового адреса Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1 (МФК «Лахта Центр»), сообщила 4 августа пресс-служба газового гиганта.

Петербургские чиновники не раз выражали надежду, что переезд газового гиганта поможет поправить финансовое положение Северной столицы, но подробности расчетов предпочитали не афишировать, ссылаясь на налоговую тайну.



Примерные контуры все же пришлось наметить во время обсуждения бюджета на 2022 год. Так, заместитель руководителя Петербургского УФНС России Владимир Полежаев связал заметный рост доходов в городскую казну, в том числе, с регистрацией в Северной столице ПАО “Газпром”. По его словам, в 2022 году налоговые поступления увеличатся на 15% до 774,9 млрд рублей (то есть в деньгах прибавка составит около 100 млрд рублей). Поступления от налога на прибыль вырастут на 25% и составят 268,6 млрд рублей (прибавка порядка 54 млрд рублей). Правда, на просьбу депутатов хотя бы примерно оценить вклад газового гиганта в этом росте замглавы УФНС тогда не ответил, сославшись на налоговую тайну и незавершенность расчетов. «Это кропотливая работа с самим налогоплательщиком. Мы, конечно же, учли исходя из динамики поступлений по предыдущему месту регистрации», — сказал он.

Названная губернатором цифра - предельно осторожная, ведь «более 40 миллиардов» может быть и 41, и все 100. А размер налогового «бонуса» будет зависеть от результатов переговоров, которые городские власти ведут с ПАО, признавал во время нулевых чтений по проекту бюджета глава комитета по финансам Алексей Корабельников. «Мы ведем консультации и обсуждаем возможные дополнительные поступления», — сказал он.



«Динамика поступлений по предыдущему месту», действительно, сулила Петербургу существенную прибавку к доходам бюджета. Как минимум, в два раза больше той суммы, что называл губернатор.

Одного только налога на прибыль «Газпром» - как юрлицо, которое теперь прописано в Петербурге, а не как группа раскиданных по всей стране и миру компаний - платил в доковидные времена по 200 с лишним миллиардов. Именно этот налог - основной доход регионов от присутствия в них успешных компаний. 85% от этой суммы идет в региональные бюджеты, остальное - в федеральный.

В промежуточной отчетности ПАО за второй квартал 2021 года предварительная сумма, отнесенная на налог на прибыль указывается как 105 с небольшим миллиардов рублей. Это за первое полугодие.

Стоит отметить, вторая половина 2021 года - не просто успешная, а исключительно успешная для «Газпрома». Колоссально возросшие до рекордных показателей цены на газ и реанимация мировой экономики, требующая все больше и больше энергоресурсов, позволяют ему отчитываться о росте средней стоимости продаваемой в Европу и в другие страны дальнего зарубежья продукции более чем в два раза к уровню прошлого года - 224 долл/тыс. м3. Как правило, это поставки по долгосрочным контрактам с фиксированными ценами. Но при том, что на прошлой неделе котировки взлетели почти до 1000 долларов за тысячу кубометров, можно ожидать, все же можно ожидать, что по итогам этого года средняя цена продажи будет значительно выше. Значит, вырастет прибыль, а с ней и налог на прибыль.



В итоге, даже самые консервативные аналитики прогнозируют по итогам 2021 года чистую прибыль «Газпрома» на уровне по крайней мере не ниже, чем в 2019 году, когда это было 1,3 трлн рублей. А значит, докризисные выплаты в 200 и более миллиардов рублей в виде налога на прибыль - не фантазии, а самая настоящая бухгалтерская истина. С учетом всех поправок на легальные механизмы оптимизации, на долю региона регистрации должно было бы приходиться никак не меньше 150 млрд рублей, рассчитывала «Фонтанка» по результатам углубленного анализа отчетности компании.

В реальности же «Газпром» - не обычная компания, а головная структура так называемой консолидированной группы налогоплательщиков - собственно, всех подконтрольных ей компаний. Их налоги платятся не прямым и понятным способом, а по итогам сложных и не вполне прозрачных расчетов, в основе которых данные о масштабе бизнеса группы в конкретном регионе.

В итоге, из уплаченных в 2019 году 212 млрд рублей налога на прибыль во все регионы и федеральный бюджет, на Москву, где тогда был прописан «Газпром», пришлось 86 млрд рублей, заявляли представители монополиста. Это не так много, как можно было бы предположить, и явно стало итогом некоего торга между корпорацией и столичными властями.



О том, что такой торг был и с властями Петербурга в процессе перерегистрации головного офиса, вполне прозрачно говорили не только городские чиновники, но и руководство монополии. В июне этого года глава профильного департамента 822 ПАО «Газпром» Карен Оганян так отвечал на прямой вопрос «Фонтанки», сколько денег этот переезд принесет бюджету города: «Точная цифра есть, но мне бы её называть не хотелось. Есть достаточно большое количество фактов, которые будут на это влиять, в том числе макроэкономические показатели. Мы с городом находимся в плотном контакте».

Зампредправления «Газпрома» Фамил Садыгов при этом добавил, что конкретные параметры выплат Петербургу будут определены в ходе выбора налогового режима в рамках консолидированной группы налогоплательщиков.

Впрочем, уже на этапе нулевых чтений бюджета глава комфина Алексей Корабельников призывал не проявлять чрезмерный оптимизм в оценке поступлений от консолидированных налогоплательщиков. «Риски недополучения всегда сохраняются, и их надо закладывать при формировании бюджета», - подчеркнул он.



Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

