Переезд «Газпрома» будет приносить Петербургу по 40 млрд ежегодно. Деньги пойдут на метро и новый мост через Неву

Перерегистрация ПАО «Газпром» принесет Петербургу 17 млрд рублей дополнительных доходов в 2021 году. Далее сумма вырастет более чем вдвое. Цифры 17 сентября озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.



«Ожидаем дополнительно от «Газпрома» доходы в бюджет в 2021 году до 17 млрд рублей, а в 2022-м и далее в последующие годы — более 40 млрд рублей ежегодно, — заявил он. — Планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений — это строительство метро».

