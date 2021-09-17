Переезд «Газпрома» будет приносить Петербургу по 40 млрд ежегодно. Деньги пойдут на метро и новый мост через Неву

Перерегистрация ПАО «Газпром» принесет Петербургу 17 млрд рублей дополнительных доходов в 2021 году. Далее сумма вырастет более чем вдвое. Цифры 17 сентября озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.
«Ожидаем дополнительно от «Газпрома» доходы в бюджет в 2021 году до 17 млрд рублей, а в 2022-м и далее в последующие годы — более 40 млрд рублей ежегодно, — заявил он. — Планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений — это строительство метро».
Кроме того, это позволит найти средства для строительства давно запланированного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай — с развязкой на пр. Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также с пересечением Дальневосточного проспекта у улицы Коллонтай.
Ранее Смольный воздерживался от оценки дополнительных налоговых доходов, которые должна принести перерегистрация «Газпрома», которая произошла в начале августа. Доходная часть при этом выросла уже при корректировке бюджета текущего года.