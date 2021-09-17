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Переезд «Газпрома» будет приносить Петербургу по 40 млрд ежегодно. Деньги пойдут на метро и новый мост через Неву

Смольный назвал сумму доходов от переезда «Газпрома» в Петербург

Об этом заявил губернатор Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.

Перерегистрация ПАО «Газпром» принесет Петербургу 17 млрд рублей дополнительных доходов в 2021 году. Далее сумма вырастет более чем вдвое. Цифры 17 сентября озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Владимиром Путиным по видеосвязи.

«Ожидаем дополнительно от «Газпрома» доходы в бюджет в 2021 году до 17 млрд рублей, а в 2022-м и далее в последующие годы — более 40 млрд рублей ежегодно, — заявил он. — Планируем направить эти деньги на решение важных задач для города. Одно из направлений — это строительство метро».

Кроме того, это позволит найти средства для строительства давно запланированного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай — с развязкой на пр. Обуховской Обороны, Октябрьскую набережную, а также с пересечением Дальневосточного проспекта у улицы Коллонтай.

Ранее Смольный воздерживался от оценки дополнительных налоговых доходов, которые должна принести перерегистрация «Газпрома», которая произошла в начале августа. Доходная часть при этом выросла уже при корректировке бюджета текущего года.

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Комментарии (3)

261575471
СТранно, внезапно НУЖНЫЙ мост.
265055770
Неужели снова метро строить начнут? Я уж думал, метро теперь только в Москве будет.
260602101
А Беглов не хочет как в Москве ВСЕМ пенсионерам хотя бы тысяч по 8 пенсии прибавить, без всяких расчетов и пересчетов....
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