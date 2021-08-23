автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







23 августа в Законодательном собрании Петербурга стартовали обсуждения бюджета на 2022–2024 годы. Интриги добавляет тот факт, что «нулевые» проводит старый созыв, а принимать бюджет будет уже новый ЗакС, состав которого определится по итогам сентябрьских выборов.

«Бюджет — это равномерное распределение разочарований. Но есть отрасли, которые разочаровывать нам нельзя. Медицина сегодня является вопросом национальной безопасности и показателем не только физического, но и социально-психологического самочувствия граждан», — с такого напутствия чиновникам и преемникам начал заседание спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он также напомнил, что в 2020 году органам власти приходилось работать в режиме ручного управления. Но нужно возвращаться к долгосрочному планированию.



Чиновники тезисы спикера оспаривать не стали. Пока же комитет по финансам выложил на стол свои карты — тот объем расходов, в который другим ведомствам предложено уложиться. В ближайшую неделю главы комитетов и администраций будут рассказывать о своих дополнительных потребностях, убеждая депутатов и коллег из финансового блока добавить миллиард-другой.

Согласно проекту, представленному главой комфина Алексеем Корабельниковым, расходы бюджета в 2022 году составят 740 млрд рублей. Это на 4% больше, чем в 2021 году (712,5 млрд рублей). Из этой суммы 655,5 млрд рублей — текущие расходы и 84,5 — расходы на адресную инвестиционную программу (АИП).

Сверх этого чиновники из комитетов и районных администраций просят накинуть в общей сложности еще 260 млрд рублей, из которых 174,8 млрд рублей — текущие расходы, а 85,3 млрд рублей — АИП. «Это та дополнительная потребность, которую надо осветить, чтобы грамотно расставить приоритеты и определить направления, которые дадут наибольший экономический эффект», — подчеркнул Алексей Корабельников. Но если все запросы будут удовлетворены, то общая сумма расходов приблизится к триллиону.



Сколько именно бюджет Петербурга планирует заработать в 2022 году, глава комфина не сообщил. Но признал, что в своих расчетах чиновники отталкиваются от результатов 2021 года, а в нем доходы оказались выше ожиданий. Изначально размер поступлений оценивался в 621,8 млрд рублей, но сейчас Смольный ждет 732,3 млрд рублей, то есть на 18% больше. При этом налоговые доходы достигнут 696 млрд рублей, неналоговые — 36,3 млрд рублей. «Бюджет формировался в условиях беспрецедентной неопределенности, когда экономика города только начинала восстанавливаться», — пояснил Алексей Корабельников. Но по факту восстановление шло быстрее, чем ожидалось. Как результат, за 7 месяцев налоги на доходы физлиц выросли на 20%, доходы по налогу на прибыль организаций — на 30%. Поступления от НДФЛ растут за счет увеличения зарплат. Так, в среднем петербуржец зарабатывает почти 73 тысячи рублей в месяц, заявил глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко. А к концу года средняя номинальная зарплата превысит 75 тысяч рублей. При этом снижается количество безработных, а оборот организаций на фоне провального ковидного года вырос на 34% по итогам января — июня. Впрочем, ранее сами чиновники не раз связывали рост НДФЛ с обелением некоторых секторов: коронавирусная поддержка малого бизнеса была завязана на зарплаты сотрудников.



Также в пандемию вырос интерес граждан к операциям с ценными бумагами. Налоговые агенты в лице банков перечислили Смольному за шесть месяцев в четыре раза больше денег, чем годом ранее.

От консолидированных групп поступило 11 млрд рублей — на 28% больше, чем год назад, но все еще на 44% меньше, чем в 2019 году, сказал Алексей Корабельников. Глава комфина не стал скрывать, что в будущем Смольный ждет роста доходов благодаря регистрации в Петербурге ПАО «Газпром». «Мы ведем консультации и обсуждаем возможные дополнительные поступления», — сказал он. Но «риски недополучения всегда сохраняются», и их надо закладывать при формировании бюджета, подчеркнул он.

О возможном влиянии газового гиганта на бюджет рассуждал и заместитель руководителя городского УФНС России Владимир Полежаев. По его словам, в 2022 году только налоговые поступления в казну Северной столицы составят 774,9 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021-м (налоговые доходы 2021 года ФНС оценила в 676,3 млрд, что на 20 млрд меньше, чем Смольный). Поступления от налога на прибыль составят 268,6 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2021 году. Поступления от НДФЛ, по прогнозу УФНС, в 2022 году вырастут на 8,3%, до 361,8 млрд рублей. Доход от налога на имущество увеличится сразу на 20% — до 68,8 млрд рублей.



Одна из причин — перерегистрация в Петербурге крупнейшего налогоплательщика — ПАО «Газпром», не стал скрывать Владимир Полежаев. Но на просьбу депутатов хотя бы примерно оценить вклад газового гиганта в этом росте замглавы УФНС не ответил, сославшись на налоговую тайну и незавершенность расчетов. «Это кропотливая работа с самим налогоплательщиком. Мы, конечно же, учли исходя из динамики поступлений по предыдущему месту регистрации», — сказал он.

Рост налоговых доходов продолжится и в следующие годы, в результате в 2024 году в казну Петербурга поступит 925,1 млрд рублей, что довольно близко к триллиону, обещанному петербуржцам перед губернаторскими выборами.

Неопределенности добавляет и федеральный центр. С 2023 года институт консолидированных групп налогоплательщиков перестанет существовать, напомнил Алексей Корабельников. Сейчас власти Петербурга ждут от Минфина информацию о порядке зачисления средств в регионы. «Надо быть готовыми к разным решениям», — сказал он. Кроме того, федеральные власти пока передумали делиться с регионами поступлениями от акцизов на нефтепродукты. Поэтапное увеличение региональной доли должно было стартовать в 2024 году, но пока запуск отложен на 2025 год. Но есть и хорошие новости: федеральные власти компенсируют регионам снижение их части налога на прибыль. Если бы этого не случилось, бюджет Петербурга ежегодно терял бы по 12 млрд рублей, сказал Алексей Корабельников.



По неналоговым поступлениям у финансового блока пока остается много вопросов, признал чиновник. Здесь первую скрипку играет комитет имущественных отношений.

В 2021 году Смольный надеется заработать на своем имуществе 22,4 млрд рублей, перевыполнив план на 2%, заявил глава КИО Леонид Кулаков. Для сравнения: в 2020 году сдача и продажа имущества принесла городу 19,7 млрд рублей. Но в 2022 году повторить рекорд вряд ли удастся. По прогнозу ведомства, доходы Петербурга от использования и продажи имущества составят 21,8 млрд рублей. При этом приватизация принесет 7,5 млрд рублей, другие виды использования имущества — 13,8 млрд рублей, прочие доходы (в том числе штрафы) — еще 0,5 млрд рублей.

Фото: КИО Поделиться Поделиться







Сокращение доходов в основном произойдет за счет приватизации — судя по последним корректировкам программы, расставаться со своим имуществом чиновники пока не торопятся. Буксует и ряд инвестпроектов, в частности передача инвесторам Апраксина двора и Кузнечного рынка — чиновники никак не могут определиться с экономической и правовой моделью.



Тем временем долги копятся. Общая задолженность арендаторов городского имущества перед Смольным достигла 30,2 млрд рублей, что на 400 млн больше, чем год назад. Две трети этой суммы КИО вернуть не надеется.

Зато возможен рост безвозмездных поступлений. В 2021 году из федерального центра ждут 46,4 млрд рублей, на треть больше, чем планировалось изначально.

В среднем комфин прогнозирует увеличение доходов в ближайшую трехлетку на 10% в год, сказал Алексей Корабельников. Таким образом, распорядители, вероятно, смогут рассчитывать на сумму около 814 млрд рублей в 2022 году.

Депутаты поинтересовались, почувствуют ли на себе петербуржцы бюджетное насыщение и восстановление экономики, о котором говорили чиновники. Алексей Корабельников заверил, что в планах городских властей увеличить число новых социальных объектов в рамках АИП. Вырастет также качество оказания транспортных услуг в результате транспортной реформы, запланировано обновление подвижного состава метрополитена и наземного транспорта.

Правда, возможно, плата за проезд вырастет. «Рассматриваются заявки профильных организаций на увеличение как разового тарифа, так и месячных проездных, в среднем на 4%», — отметил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин. Хотя окончательное решение не принято. По словам Валерия Москаленко, в первом полугодии 2021 года потребительские цены в Петербурге выросли на 4,7%, что почти в два раза больше темпов инфляции в январе — июне 2020 года. Годовая инфляция в Петербурге в 2021 году, по прогнозу Смольного, составит 5,6%. С ее учетом реальные доходы вырастут на 3,5%.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

