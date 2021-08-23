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Смольный копит долги. За год задолженность арендаторов перед бюджетом выросла на 400 млн рублей

Общая задолженность арендаторов городского имущества перед Смольным достигла 30,2 млрд рублей. Такую сумму назвал глава комитета имущественных отношений Леонид Кулаков в ходе нулевых чтений бюджета 23 августа.

Для сравнения: на 1 августа 2020 года общая сумма задолженности составила 29,8 млрд рублей.

Задолженность, проблемная к взысканию (например, должники уже ликвидированы), в 2021 году составляет 64 % этой суммы — 19,4 млрд рублей. Год назад этот показатель оценивался в 19,3 млрд рублей

В 2020 году было погашено 1,3 млрд рублей долгов, сообщил Леонид Кулаков. Задача на 2022 год — взыскать в бюджет 1,6 млрд рублей, из которых 1,2 млрд рублей задолженности по арендной плате и 0,4 млрд рублей задолженности по штрафам, пени, взыскания неосновательного обогащения.

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Комментарии (2)

karbofos
То есть у города на 19 млрд. невозвратных долгов?

То есть город (мы) подарили кому-то 19 млрд.рублей?

Должники ликвидированы, их найти не могут и денег с них уже не вернуть? А кто разрешил аренду этим организациям?
Вот красавцы!

Это вам не стаканчиками кидаться.
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