Базар есть. Смольный «одобрил» реконструкцию Сытного рынка и снова решает судьбу Кузнечного

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Власти Северной столицы передумали отбирать у бизнеса Сытный рынок на Петроградской стороне. После нескольких лет переговоров комитет имущественных отношений перезаключил договор аренды с ООО «Сытный рынок» сразу на пятилетку. Это позволит компании начать долгожданный проект реконцепции. Историческое здание обещают превратить в модное пространство, но сохранить ему рыночную функцию.

О том, что оператору Сытного рынка наконец удалось договориться со Смольным, «Фонтанке» рассказал его директор Борис Элькин и подтвердили в комитете имущественных отношений. Арендное соглашение продлено на прошлой неделе на пять лет. До этого договор «висел» на неопределенном сроке, что давало городским властям возможность расторгнуть его в любой момент в одностороннем порядке. Такая возможность обсуждалась еще в конце 2020 года.



Тогда заняться комплексным редевелопментом городских рынков предложил Россельхозбанк. Но, по информации «Фонтанки», кредитная организация уже потеряла интерес к проекту. Так что КИО согласился дать ООО «Сытный рынок» шанс и продлил с ним договор. Не исключено, что на решение чиновников повлиял тот факт, что прилегающий к историческому зданию рынка участок находится в собственности у оператора, что затруднило бы использование любым новым арендатором.

Пятилетний договор аренды дает ООО «Сытный рынок» возможность инвестировать в его реконструкцию — то есть по сути и исполнить мечту городского правительства об обновлении продовольственных рынков, которую Смольный вынашивал с 2017 года.

Как пояснил Борис Элькин, преобразование площадки будет происходить в несколько этапов. К концу 2022 года будут раскрыты проходы с Сытнинской улицы на территорию рынка и построены деревянные павильоны. В результате на прилегающей территории появится общественное пространство с ресторанами, небольшой площадью и летними террасами. Будет сохранен формат сезонного базара, люди прямо на улице смогут купить корюшку весной или местные ягоды осенью.



Историческое здание Сытного рынка, построенное в 1912–1913 годах архитектором Марианном Лялевичем, отреставрируют поэтапно — так, чтобы рынок не прекращал свою работу. «Мы не хотим делать фуд-холл внутри исторического здания, нам важно сохранить там именно продуктовый рынок», — подчеркнул Борис Элькин. Исторические элементы и планировки, включая те, что были добавлены в советские годы и не являются предметом охраны, сохранятся. Дизайн перегородок, прилавков и ценников будет разработан так, чтобы он деликатно вписывался в старый интерьер.

Инвестиции в первый этап оцениваются в 70 миллионов рублей. Общую сумму проекта предприниматель не назвал, отметив, что она будет известна после проектирования. Но «соинвесторами» выступят городские власти. В частности, за их счет будут ремонтироваться фасады исторического здания. Администрация Петроградского района готова сделать благоустройство вокруг территории рынка.

Мы их теряем

Параллельно городские власти решают судьбу остальных продовольственных рынков.



По информации «Фонтанки», комитет имущественных отношений предложил включить в план приватизации Кузнечный и Невский рынки. Но против того, чтобы немедленно расстаться с объектами, выступили комитет по промышленной политике и комитет по градостроительству и архитектуре.

Если вкратце, то оба ведомства опасаются, что, попав в частные руки, объекты потеряют свое назначение. «Сложилась устойчивая тенденция, что после приватизации идет перепрофилирование рынков», — отметили в КППИТ. В ведомстве подсчитали, что с 2015 года число сельскохозяйственных рынков сократилось более чем на треть: с 19 до 12. Собственникам, выкупившим объекты, ничто не помешает превратить их в фуд-холлы или обычные торговые центры. «В лоб такая задача не решается», — признали в ведомстве.

В КГА, в свою очередь, предложили вернуться к приватизации Невского рынка после внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки. Ранее сообщалось, что для участка хотят установить зону ТД3 (общественно-деловой зоны специализированных общественно-деловых объектов — существующих рынков с включением объектов инженерной инфраструктуры). Это делается, чтобы избежать перепрофилирования объекта, уточнили в ведомстве. Но в феврале 2021 года комиссия по землепользованию и застройке отклонила заявку по Невскому рынку.



Эпопея с городскими рынками тянется с 2017 года. Объявив о планах по их модернизации, Смольный расторг договоры аренды с операторами, но моментального преображения не случилось. Рынки увязли в судебных тяжбах: арендаторы сначала опротестовали само расторжение, а затем спорили с чиновниками о цене приватизации, право на которую дает им закон.

Бизнесу удалось приватизировать Ломоносовский и Правобережный рынки. Перейти в частные руки должен и Торжковский — спор идет о цене выкупа. Но это не помешало оператору еще в 2020 году приступить к его реконцепции, в результате которой при торговых рядах появится фуд-холл, интерактивный музей и т. д. В марте 2021 года оператор Московского рынка выиграл спор с городом в кассационной инстанции: он сможет выкупить здание за 210 миллионов рублей. Суд по Мальцевскому рынку город выиграл в двух инстанциях, но кассация решение отменила и отправила дело на пересмотр — сейчас экспертиза определяет стоимость объектов.

Зато в споре за самый лакомый объект — Кузнечный рынок — суд встал на сторону города. Сейчас им управляет подведомственное учреждение КИО ГБУ «Арик». Но заработать на модернизацию ему не удалось. В 2019 году чистая прибыль составила 6,6 миллиона рублей (показатели 2020 года пока не публиковались). Для сравнения, проект реконструкции прежний арендатор оценивал как минимум в 300 миллионов рублей.

Невский рынок тоже остается в руках Смольного. Но он прекратил работу в 2019 году — после того, как город расторг договор с прежним арендатором и выселил торговцев. Сейчас заброшенное здание стало Меккой стрит-арта. Еще два рынка — Нарвский и Полюстровский — находятся в аренде у бизнеса.

Новый виток обсуждений судьбы городских рынков запустил Минпромторг: в январских рекомендациях ведомства даны поручения в том числе по обеспечению развития розничных рынков как важнейшей инфраструктуры малого торгового и производственного бизнеса.

По поручению губернатора Александра Беглова создана «рабочая группа по оптимизации действующего формата розничных рынков» с учетом «современных тенденций в сфере торговли и общественного питания», сообщили в КППИТ. В нее вошли представители самого ведомства и комитета имущественных отношений. Вовлечение рынков в хозяйственный оборот «планируется осуществлять при условии обязательного сохранения их целевого назначения и вида функционального использования в долгосрочной перспективе».



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

