Россельхозбанк встает за прилавок. Смольный готов поручить ему реконструкцию петербургских рынков

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив

В конце ноября в Смольном состоялось профильное совещание под председательством вице-губернатора Евгения Елина, сообщили «Фонтанке» два источника, близких к экономическому блоку. По словам одного из них, все принадлежащие городу рынки планируется передать крупному инвестору одним пакетом. Называлось и имя потенциального партнера — Россельхозбанк.

По информации «Фонтанки», в ближайшее время в Смольный должно поступить обращение кредитной организации, в котором она сообщит о готовности взять в управление городские рынки и организовать в них систему дистрибуции отечественных фермерских продуктов.



Сам Евгений Елин подтвердил, что консультации с Россельхозбанком о сотрудничестве в развитии рынков были проведены. «Предварительно проработано, что принципиально это возможно», — сказал он. Если предложение поступит, экономический блок правительства посмотрит на это «положительно», — отметил вице-губернатор.



Город готов предложить инвестору все рынки, которые находятся в его собственности, в том числе те, что сейчас в аренде. После этого кредитная организация выберет интересные ей объекты, подготовит концепцию их развития и оценит необходимые инвестиции. По словам Евгения Елина, точную сумму сейчас назвать невозможно, так как пока не определено, какие из предложенных объектов заинтересуют инвестора. Для сравнения: прежний арендатор Кузнечного рынка оценивал затраты на обновление не менее, чем в 300 млн рублей. Крупный девелопер Fort Group, ранее присматривавшийся к активу, повышал планку до 1,5 млрд рублей.

На совещании, по информации «Фонтанки», говорили не только о Кузнечном рынке, который город недавно отстоял в судебном споре с бывшим арендатором. Обсуждались также Мальцевский, по которому решение пока не вынесено, Сытный, где договор с арендатором пока действует в режиме неопределенного срока, а также Гражданский и Хасанский, которые управляются городом, но не являются продовольственными. Предполагается, что Россельхозбанк возьмет на себя обязательство модернизировать рынки, но управлять ими сам не будет — для этого пригласят профессионального оператора или операторов. На прилавках должны оказаться товары от местных производителей без избыточных наценок.



«У нас нет задачи сделать девелопмент, есть задача организовать продовольственное обеспечение. Не ящики на выходе из метро, а красивые качественные места», — сказал Евгений Елин. Если предложенная банком концепция устроит Смольный, может быть заключено соглашение о сотрудничестве, по аналогии с тем, что летом было подписано с «Почтой России». «Наша обязанность — изменить законодательство, их — подготовить подробное описание инвестпроекта», — отметил вице-губернатор.

По информации «Фонтанки», Россельхозбанк хотел бы получить объекты целевым способом — без торгов. Городские власти рассматривают заключение соглашения о стратегическом инвестиционном проекте, подтвердил Евгений Елин.



В самом банке на момент публикации о рыночных планах так и не рассказали, но обещали предоставить комментарий позже.



Процесс модернизации продовольственных рынков власти Петербурга инициировали в 2017 году. По мнению чиновников, торговцы давно проиграли битву сетевым ретейлерам. Площади пустуют, а потребитель вместо фермерской продукции зачастую получает ассортимент продовольственных баз, но со спекулятивной наценкой. Вдохновившись московским опытом, Смольный расторг договоры аренды с операторами, но моментального преображения в фуд-холлы не случилось, рынки увязли в судебных тяжбах: арендаторы сначала опротестовали само расторжение, а затем спорили с чиновниками о цене приватизации, право на которую дает им закон.



В споре за самый лакомый объект — Кузнечный рынок — суд встал на сторону города. На решение повлиял статус объекта культурного наследия: по закону его нельзя приватизировать без конкурса. Бывший арендатор пытается оспорить такой вывод в апелляционной инстанции.

Зато удалось приватизировать Ломоносовский и Правобережный рынки. В ноябре город проиграл в апелляции суд по приватизации Московского рынка на улице Решетникова, аналогичное дело по Мальцевскому рынку на улице Некрасова пока рассматривается. С оператором Торжковского правительство Петербурга спорит о цене выкупа.

В аренде в настоящее время остается Сытный рынок на Сытнинской улице. Договор находится на неопределенном сроке, здание также является объектом культурного наследия, что повышает шансы Смольного вернуть его себе. Нарвский рынок находится в аренде у потребительского общества «Нарвский рынок»; Полюстровский, как можно догадаться, — у потребительского общества «Полюстровский рынок». Невский рынок на проспекте Обуховской Обороны сейчас не используется.



Хасанский и Гражданский рынки находятся в управлении подведомственного Смольному центра контроля качества товаров и услуг, но не являются продовольственными. Тем не менее, по информации «Фонтанки», власти рассматривают вариант предоставления их инвестору для перепрофилирования.

Помимо судебных тяжб, модернизация рынков пробуксовывала из-за отсутствия механизма передачи инвестору, которая бы устроила и бизнес, и Смольный. Так, проведение торгов и заключение договора аренды может обернуться тем, что арендатор получит все то же преимущественное право выкупа и приватизирует объекты. В начале осени чиновники прорабатывали механизм доверительного управления, но, по словам экспертов, он не слишком привлекал потенциальных инвесторов.

Но, чтобы реализовать новую идею — целевое предоставление и присвоение статуса стратегического инвестиционного проекта, — придется запастись терпением: для этого надо внести изменения сразу в два закона. В частности, сейчас статус стратегического инвестора можно получить, вложив 1 млрд рублей в проект в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, науки, инновационной деятельности, туризма либо 2 млрд рублей — в создание объектов промышленности, транспортно-логистического комплекса, создание инженерной инфраструктуры. Продовольственных рынков в этом списке нет.



Стратегический инвестор может получить землю в аренду без проведения торгов по льготной ставке и с возможностью выкупа по сниженной цене. А вот передать «целевкой» уже построенные здания для реконструкции и приспособления для современного использования можно только в том случае, если частный партнер обещает создать производственный, инженерный или транспортный объект.

На эти грабли Смольный уже наступил с Апраксиным двором и концерном «Питер». Город еще в 2018 году присвоил «дочке» компании «ИСК "Апраксин двор"» статус стратегического инвестора, но отдать здания рынка без торгов не смог: пришлось инициировать поправки в закон. Депутаты облегчить жизнь Смольному и инвестору отнюдь не спешили. Ко второму чтению, которое состоялось лишь в конце 2019 года, удалось найти компромисс: отдавать целевым способом предлагалось объекты культурного наследия из специального перечня. Этот список должна составлять комиссия, которая наполовину состоит из депутатов и наполовину — из представителей органов исполнительной власти.



Но в начале 2020 года притормозить решил сам Смольный. Губернатор Александр Беглов в письме депутатам ЗакСа выразил опасение, что, предоставляя исторические здания бизнесу, город может лишиться прав на них. До третьего чтения законопроект так и не дошел.

Борис Элькин, владелец ООО «Сытный рынок», которое сейчас арендует у города одноименный объект, сомневается в успехе предприятия Смольного. Тяжбы с оператором Кузнечного рынка продлились три года. В случае Мальцевского суд с большой долей вероятности встанет на сторону арендатора и разрешит приватизацию объекта. К зданию Сытного рынка прилегает земельный участок, который принадлежит предпринимателю. «Будут судиться за сервитуты, проход, электричество. Инвестору это будет не интересно», — отмечает Элькин. Кроме того, сам предприниматель уже обратился в комитет имущественных отношений с предложением продлить договор аренды. Если город откажет, он намерен оспорить это в суде.

Борис Элькин также сомневается, что Россельхозбанк выступает реальной заинтересованной стороной проекта: все же управление рынками или даже недвижимостью — не основной профиль кредитной организации. Если бы банк был нацелен на продвижение продукции партнеров среди агропромышленных предприятий и фермерских хозяйств Ленобласти, для этого тоже можно было бы найти более простые варианты, считает Элькин. «Вероятно, это делается под кого-то, сами не будут управлять», — отмечает он. Ранее с запросом в Смольный о предоставлении городских рынков обращалась ресторанная группа Ginza. Но переговоры были приостановлены, так как город не смог предложить долгосрочного механизма аренды.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»