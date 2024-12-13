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Происшествия Подробности про водителя BMW, устроившего дрифт на Невском: у него 55 штрафов

Подробности про водителя BMW, устроившего дрифт на Невском: у него 55 штрафов

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13 комментариев

BMW, попавший в серьёзную аварию в центре Петербурга, помещен на спецплощадку. Водитель задержан и находится в больнице, там выставлен спецпост, стало известно «Фонтанке» 13 декабря.

ДТП, напомним, произошло 12 декабря в 3:40 у дома 77 по Невскому проспекту. По предварительным данным, 21-летний водитель BMW не справился с управлением и влетел в опору освещения. «Фонтанка» публиковала видео столкновения.

Источник:

21-летний водитель — неработающий житель Саратовской области. Он был пьян: при проверке после ДТП он надул 0, 330 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. По данным «Фонтанки», в этом году он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 55 раз: за превышение скорости, несоблюдение разметки и другие нарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело.

16-летний пассажир, москвич, как уже сообщалось, в тяжёлом состоянии. У него, по информации «Фонтанки», открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, острое отравление этанолом. Он в реанимации.

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Комментарии
13
Гугуцэ
30 минут
Папаша попросит весь зал кричать ему "бис". Папаша исполнит любой сыночка каприз. (с)
9041165789
33 минуты
21-летний на достаточно свежей бмв -понятно что очередной cынyля с опилками вместо мозгов
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