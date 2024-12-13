Подробности про водителя BMW, устроившего дрифт на Невском: у него 55 штрафов

BMW, попавший в серьёзную аварию в центре Петербурга, помещен на спецплощадку. Водитель задержан и находится в больнице, там выставлен спецпост, стало известно «Фонтанке» 13 декабря.

ДТП, напомним, произошло 12 декабря в 3:40 у дома 77 по Невскому проспекту. По предварительным данным, 21-летний водитель BMW не справился с управлением и влетел в опору освещения . «Фонтанка» публиковала видео столкновения .

21-летний водитель — неработающий житель Саратовской области. Он был пьян: при проверке после ДТП он надул 0, 330 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. По данным «Фонтанки», в этом году он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 55 раз: за превышение скорости, несоблюдение разметки и другие нарушения. В отношении него возбуждено уголовное дело.