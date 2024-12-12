Пострадавший в столкновении BMW со столбом на Невском подросток тоже был пьян

Пассажир BMW госпитализирован с травмами мозга и переломом черепа. Опросить его сразу не удалось из-за алкогольной токсикации.

По данным «Фонтанки», 16-летний пассажир приехал в Петербург из Москвы, где он учился в школе и профессионально на юношеском уровне занимался футболом.

После аварии его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У юноши открытая травма головы, ушиб мозга, перелом основания черепа, ушибы и острое отравление этанолом.

Как сообщалось ранее, за рулем был 21-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в столб на Невском проспекте в половине пятого утра 12 декабря. Насколько известно, он серьезных травм не получил, но тоже был пьян. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.