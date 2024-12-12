Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

сев.

 762мм 69%
Подробнее
2 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
В квитанциях снова радио
Промышленный Петербург
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пострадавший в столкновении BMW со столбом на Невском подросток тоже был пьян

Пострадавший в столкновении BMW со столбом на Невском подросток тоже был пьян

1 687
12 комментариев

Пассажир BMW госпитализирован с травмами мозга и переломом черепа. Опросить его сразу не удалось из-за алкогольной токсикации.

По данным «Фонтанки», 16-летний пассажир приехал в Петербург из Москвы, где он учился в школе и профессионально на юношеском уровне занимался футболом.

После аварии его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. У юноши открытая травма головы, ушиб мозга, перелом основания черепа, ушибы и острое отравление этанолом.

Как сообщалось ранее, за рулем был 21-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в столб на Невском проспекте в половине пятого утра 12 декабря. Насколько известно, он серьезных травм не получил, но тоже был пьян. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
onotolich
1 час
Футболист не может получить ушиб мозга.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Нормальный футболист.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40