Водитель BMW, устроивший ночной дрифт на Невском, получил уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в отношении водителя BMW, устроившего ночной дрифт на Невском проспекте. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба петербургского главка.

ДТП произошло в 3:40 у дома 77. По предварительным данным, 21-летний водитель БМВ не справился с управлением и влетел в опору освещения. В результате столкновения пострадал 16-летний пассажир. Юношу госпитализировали с тяжелыми травмами.

Инспекторы Госавтоинспеции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый задержан.

«Фонтанка» публиковала видео момента ДТП с БМВ на Невском. От удара машина буквально подпрыгнула.