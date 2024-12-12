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Происшествия Ударный дрифт на Невском проспекте устроил пьяный водитель. Вот что стало с машиной

Ударный дрифт на Невском проспекте устроил пьяный водитель. Вот что стало с машиной

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4 комментария

За рулем БМВ, устроившего ночной дрифт посреди Невского проспекта с ударом о столб, оказался 21-летний нетрезвый водитель. Медицинская помощь потребовалась его пассажиру. Подробности сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД 12 декабря.

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ДТП произошло в 3:40 у дома 77. По предварительным данным, 21-летний водитель БМВ не справился с управлением и влетел в опору освещения. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир.

Установлено, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее «Фонтанка» публиковала видео момента ДТП с БМВ на Невском. От удара машина буквально подпрыгнула.

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Комментарии
5
AndrewBarsik
18 минут
Настоящий профессионал! Я даже трезвый так бы не смог, а он выпил и всё равно смог.
В д. Гадюкино - дожди.
16 минут
Нужны какие-то реальные социально-психологические и медицинские тесты. Чтоб вот такие маргиналы с бнв_мозга не попадали за руль. И реальные сроки за опасное вождение. Превентивно.
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