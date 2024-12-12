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Происшествия БМВ ушел в столб на Невском проспекте, демонстрируя навыки дрифта. Видео

БМВ ушел в столб на Невском проспекте, демонстрируя навыки дрифта. Видео

2 698
16 комментариев

Легковой БМВ ударился о столб, дрифтуя на поворотах в Центральном районе Петербурга, есть пострадавший. Видео скоростных маневров оказалось в распоряжении «Фонтанки» 12 декабря.

Источник:

Дорожный инцидент случился на Невском проспекте у поворота на Пушкинскую улицу. Судя по кадрам, автомобилист резво выехал с Лиговского проспекта, а после пошел на второй поворот прямо перед встречным автобусом, не сбавляя скорость. От удара об опору освещения машина буквально подпрыгнула на месте и осталась стоять на «аварийке».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, он отделался легкими травмами.

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Комментарии
18
Панкихой
27 минут
Крепкий фонарный столб, однако. Не всё украли.
Mies
14 минут
Зачем патриоту недружественная BMW? Теперь, купит Ладу.
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