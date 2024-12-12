БМВ ушел в столб на Невском проспекте, демонстрируя навыки дрифта. Видео

Легковой БМВ ударился о столб, дрифтуя на поворотах в Центральном районе Петербурга, есть пострадавший. Видео скоростных маневров оказалось в распоряжении «Фонтанки» 12 декабря.

Источник: «Фонтанка.ру»

Дорожный инцидент случился на Невском проспекте у поворота на Пушкинскую улицу. Судя по кадрам, автомобилист резво выехал с Лиговского проспекта, а после пошел на второй поворот прямо перед встречным автобусом, не сбавляя скорость. От удара об опору освещения машина буквально подпрыгнула на месте и осталась стоять на «аварийке».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек, он отделался легкими травмами.