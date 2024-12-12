Поезда не идут дальше «Приморской» на зеленой линии метро Петербурга

Движение поездов по Линии 3 временно осуществляется от станции «Приморская» до станции «Рыбацкое». Станции «Беговая» и «Зенит» закрыты. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба метрополитена.

В метро сообщают, что поезда едут от «Приморской» до «Рыбацкого» по техническим причинам. Что именно за причины, пока неизвестно.

«Организатор перевозок» добавляет, что станции «Зенит» и «Беговая» закрыты полностью — и на вход, и на выход.

Обновлено: в 23:54 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение по линии 3 полностью восстановлено.