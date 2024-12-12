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Город Происшествия Поезда не идут дальше «Приморской» на зеленой линии метро Петербурга

Поезда не идут дальше «Приморской» на зеленой линии метро Петербурга

3 987
2 комментария

Движение поездов по Линии 3 временно осуществляется от станции «Приморская» до станции «Рыбацкое». Станции «Беговая» и «Зенит» закрыты. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба метрополитена.

В метро сообщают, что поезда едут от «Приморской» до «Рыбацкого» по техническим причинам. Что именно за причины, пока неизвестно.

«Организатор перевозок» добавляет, что станции «Зенит» и «Беговая» закрыты полностью — и на вход, и на выход.

Обновлено: в 23:54 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение по линии 3 полностью восстановлено.

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Комментарии
3
lyolik
1 час
Неужели вода просочилась? В нашем то сухом климате?
Гость
1 час
Сколько себя помню - всегда так было, "Приморская" была конечной..)
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