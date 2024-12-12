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Афиша Plus В Маяковке погрузят в историю «Научного театра»

В Маяковке погрузят в историю «Научного театра»

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Как с помощью театральных средств объяснить что-то из физики, химии, анатомии? Театр, в котором сцена становится пространством для демонстрации научных экспериментов, называется «Научный театр». Как это направление зародилось и что представляет собой сейчас, узнаем 13 декабря в Маяковке. 16+

Анатомический театр в Лейденском университете в начале XVII в.

Изучать анатомию (на благо, например, хирургии) было в средневековой Европе затруднительно. Римская католическая церковь запрещала вскрывать трупы. Но со временем сделала исключение: ученые могли получать тела казненных преступников. В 1594 году в Падуе уже открылся первый анатомический театр, где вскрытие происходило публично, на «спектакль» продавали билеты. Часть зрителей приходила «ради образования»: студенты, лекари. Но это был именно театр: могла звучать музыка, публике предлагали угощения. Анатомические театры открывались по всей Европе. Наведавшись в Голландию, молодой царь Петр I, любопытный до наук, очень такой идеей вдохновился. Наша Кунсткамера — плод в том числе того вдохновения.

То, что можно считать научным театром, насчитывает не одно столетие. Но и сейчас нет какого-то одного конкретного определения такого театра. Это и заинтересовало искусствоведа, драматурга Алину Шклярскую: Алина исследует тему в аспирантуре РГИСИ.

13 декабря погрузимся в историю этого направления и познакомимся с его знаковыми фигурами. Идем на лекцию «Научный театр» в библиотеку Маяковского (наб. р. Фонтанки, 44, Медиахолл). Регистрация на сайте библиотеке в разделе мероприятий. Начало в 19:30.

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