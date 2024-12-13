Снуп Догг исполнит главную роль в новом фильме Люка Бессона

Картину под названием «The Last Man» («Последний человек») в жанре постапокалиптической фантастики начнут снимать в 2025 году. Ее сюжет держится в секрете. Сценарий написал сам Бессон, а Снуп Догг возьмет на себя также продюсерские функции.

Variety сообщает , что источником вдохновения для автора стала «Планета обезьян», а повествование будет перекликаться с песней Снуп Догга под названием «Last Man Standing», которая появилась в сети в 2009-м году.

«Я большой поклонник музыки Снуп Догга со времен „Who Am I“, — сказал Бессон. — Мы впервые встретились 20 лет назад, и мы всегда хотели снова поработать вместе. Нам просто нужен был правильный проект, который бы увлек нас обоих — и вот он, со Снупом в главной роли. Не могу дождаться начала!».