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Рейтинги "Фонтанки"
Общество Снуп Догг исполнит главную роль в новом фильме Люка Бессона

Снуп Догг исполнит главную роль в новом фильме Люка Бессона

451
1 комментарий

Американский рэпер и актер Келвин Кордозар Бродус-младший, известный под псевдонимом Снуп Догг, исполнит главную роль в следующем фильме режиссера Люка Бессона, постановщика «Леона» и «Пятого элемента».

Картину под названием «The Last Man» («Последний человек») в жанре постапокалиптической фантастики начнут снимать в 2025 году. Ее сюжет держится в секрете. Сценарий написал сам Бессон, а Снуп Догг возьмет на себя также продюсерские функции.

Партнёры заявили, что очень рады повторному сотрудничеству — ранее рэпер озвучил одного из персонажей в «Артуре и минипутах».

Variety сообщает, что источником вдохновения для автора стала «Планета обезьян», а повествование будет перекликаться с песней Снуп Догга под названием «Last Man Standing», которая появилась в сети в 2009-м году.

«Я большой поклонник музыки Снуп Догга со времен „Who Am I“, — сказал Бессон. — Мы впервые встретились 20 лет назад, и мы всегда хотели снова поработать вместе. Нам просто нужен был правильный проект, который бы увлек нас обоих — и вот он, со Снупом в главной роли. Не могу дождаться начала!».

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Комментарии
1
Сила в Правде!!
30 минут
живут же люди а в россии кина нет уже михалков и тот бесом гонит только.
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