Уснула и не проснулась. В Петербурге при странных обстоятельствах умерла десятиклассница

Ученица 10-го класса одной из школ Пушкинского района умерла в своей постели. Утром мама не смогла разбудить ее в школу. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

Накануне в экстренные службы позвонила жительница Шушар. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь не может проснуться. Тело холодное, дыхание не чувствуется. На место выехали медики и полиция. В итоге в квартире на Колпинском шоссе зафиксировали смерть девочки-подростка. Мама уверяет, что ее дочь вечером легла спать и больше не проснулась.