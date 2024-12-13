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Происшествия Уснула и не проснулась. В Петербурге при странных обстоятельствах умерла десятиклассница

Уснула и не проснулась. В Петербурге при странных обстоятельствах умерла десятиклассница

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11 комментариев

Ученица 10-го класса одной из школ Пушкинского района умерла в своей постели. Утром мама не смогла разбудить ее в школу. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

Накануне в экстренные службы позвонила жительница Шушар. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь не может проснуться. Тело холодное, дыхание не чувствуется. На место выехали медики и полиция. В итоге в квартире на Колпинском шоссе зафиксировали смерть девочки-подростка. Мама уверяет, что ее дочь вечером легла спать и больше не проснулась.

Тело направлено в морг для установления причины смерти. Правоохранительные органы изучают телефон девочки.

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Комментарии
11
MAGDANOZA
51 минута
Какой ужас. Сочувствие родителям.
Dr. Jones
1 час
В таком возрасте нередко погибают от передоза наркотиками.
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