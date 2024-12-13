В «СМ-Клинике» рассказали, что умерший в кабинете кардиолога мужчина не был их пациентом

«Человек пришел впервые, это не наш пациент, он у нас не обслуживался. Это человек, который, знаете, обращается к медикам, когда уже невмоготу стало. Он записался, пришел в клинику, зашел в кабинет к врачу и потерял сознание. Все произошло буквально в течение минуты. Была попытка оказать максимальную помощь, но, к сожалению, реанимационные мероприятия результата не дали», — отметил Андрей Смыслов.