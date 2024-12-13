В «СМ-Клинике» рассказали, что умерший в кабинете кардиолога мужчина не был их пациентом

Мужчина, который умер в кабинете кардиолога, пришел на прием в «СМ-Клинику» на Выборгском шоссе впервые. Об этом 13 декабря рассказал «Фонтанке» генеральный директор клиники «СМ-Клиника Северо-Запад» Андрей Смыслов.
«Человек пришел впервые, это не наш пациент, он у нас не обслуживался. Это человек, который, знаете, обращается к медикам, когда уже невмоготу стало. Он записался, пришел в клинику, зашел в кабинет к врачу и потерял сознание. Все произошло буквально в течение минуты. Была попытка оказать максимальную помощь, но, к сожалению, реанимационные мероприятия результата не дали», — отметил Андрей Смыслов.
По его словам, похожий случай в клинике произошел около месяца назад, однако тогда человека удалось спасти. «Мы откачали этого человека и в профильную организацию отправили его. Ну а вот в этом, к сожалению, вот в этом случае не получилось этого сделать», — подчеркнул гендиректор компании.
Как ранее писала «Фонтанка», сообщение о смерти 46-летнего пациента поступило в полицию накануне вечером. Персонал медицинского центра сообщил, что пациент пришел к кардиологу с жалобами на боли в области сердца. Внезапно ему стало плохо, и он упал.
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