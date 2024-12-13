Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

с-з.

 767мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Живая вода Андрея Константинова
В квитанциях снова радио
Промышленный Петербург
Когда положить на депозит
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В частной клинике на севере Петербурга скончался мужчина, который пришел на прием

В частной клинике на севере Петербурга скончался мужчина, который пришел на прием

7 726
14 комментариев

Жителя Сертолово не смогли спасти в частной клинике на Выборгском шоссе. Пациенту внезапно стало плохо на приеме у врача. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

Сообщение о смерти 46-летнего мужчины поступило в полицию накануне вечером. Персонал медицинского центра сообщил, что пациент пришел к кардиологу с жалобами на боли в области сердца. Внезапно ему стало плохо, и он упал. Сердечно-легочная реанимация результата не дала.

Тело умершего пациента направлено в морг для установления причины смерти.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Смерть
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED7
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD24
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
Delon
52 минуты
Очень сложно записаться на прием к специалисту в поликлинике. Теперь такая бесплатная медицина.
Ипсилон Ц
38 минут
нужно застраховаться перед смертью
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
Новости компаний
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
ТОП 5
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40