В частной клинике на севере Петербурга скончался мужчина, который пришел на прием

Жителя Сертолово не смогли спасти в частной клинике на Выборгском шоссе. Пациенту внезапно стало плохо на приеме у врача. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

Сообщение о смерти 46-летнего мужчины поступило в полицию накануне вечером. Персонал медицинского центра сообщил, что пациент пришел к кардиологу с жалобами на боли в области сердца. Внезапно ему стало плохо, и он упал. Сердечно-легочная реанимация результата не дала.