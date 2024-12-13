Канал CBS рассказал, поедет ли Си Цзиньпин на инаугурацию Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет в Вашингтон на президентскую инаугурацию Дональда Трампа, сообщил 12 декабря телеканал CBS со ссылкой на источники.

«Как ожидается, на мероприятии 20 января будут присутствовать посол Китая в США и его супруга, что является стандартной практикой», — отмечается в сообщении.

Ранее телеканал проинформировал, что Трамп пригласил председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на своей инаугурации. Российскому президенту Владимиру Путину такое приглашение не приходило, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время вчерашнего визита в Пекин заместителя председателя Совета безопасности страны Дмитрия Медведева лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что нужно продвигать «скорейшую разрядку» ситуации на Украине и нельзя допустить «подливания сторонами масла в огонь».