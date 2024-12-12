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Власть Кремль: Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию

Кремль: Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию

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15 комментариев

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится в январе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков 12 декабря, передает ТАСС.

«Нет, не направлял», — ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщал, что разговор между Путиным и Трампом пока не планируется, но может состояться до инаугурации.

По данным СМИ, приглашение на церемонию вступления республиканца в должность главы США направлено председателю КНР Си Цзиньпину.

Напомним, выборы президента США прошли 5 ноября: Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Официальные итоги голосования будут утверждены новым составом Конгресса 6 января 2025 года.

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Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп Инаугурация
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Комментарии
16
В_Ф
14 минут
Что, в этот раз не будет распития шампанского и оваций стоя от возбуждённых депутатов? Такое замечательное позорище было. Можно и повторить:))
Панкихой
18 минут
А вы чего? Ждали? )))
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