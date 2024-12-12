Кремль: Трамп не направлял Путину приглашение на свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не направлял российскому лидеру Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию, которая состоится в январе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков 12 декабря, передает ТАСС.

«Нет, не направлял», — ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне пресс-секретарь президента РФ сообщал, что разговор между Путиным и Трампом пока не планируется, но может состояться до инаугурации.

По данным СМИ, приглашение на церемонию вступления республиканца в должность главы США направлено председателю КНР Си Цзиньпину.

Напомним, выборы президента США прошли 5 ноября: Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Официальные итоги голосования будут утверждены новым составом Конгресса 6 января 2025 года.