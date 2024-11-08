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Власть Fontanka.Digital обзор Обратный отсчет для Дональда Трампа. Соловьев, Скабеева и все-все-все — о выборах в США

Обратный отсчет для Дональда Трампа. Соловьев, Скабеева и все-все-все — о выборах в США

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3 комментария

О неожиданной для всех победе Дональда Трампа на выборах президента США говорили на этой неделе в эфире российских государственных телеканалов. И предрекали, что этот хрен может оказаться не слаще редьки. Притом что у последней хотя бы уже понятен вкус.

Концентрат телевизионных ток-шоу 8 ноября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». В этом выпуске «Коробки передач» содержится лаконичное объяснение, почему так произошло с зашедшей в тупик Америкой: Трамп — сексист, Камала Харрис — дура, а сами Штаты наводнены глобалистскими рептилоидами.

«Ни в коей мере не надо фанфар, не надо сильно радоваться, бить в литавры, не. То есть надо просто с интересом наблюдать происходящее и делать разумные выводы», — сказал ведущий программы на телеканале «Россия» Владимир Соловьев. Ольга Скабеева в программе «60 минут», в свою очередь, напомнила, что «Трамп обещал остановить войну на Украине за 24 часа». «Так что, Дональд, обратный отсчет пошел», — подвела она итог своей мысли.

Никита Михалков в своем «Бесогоне» пил водку «за нашу победу», а на телеканале «Спас» говорили про токсичность русского мата и обсуждали «морально-нравственное падение нашего народа».

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Комментарии
3
Рострелли
1 час
" Открыт паноптикум печальный".... ()
Сила в Правде!!
1 час
трам президент россии.
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