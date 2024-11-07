Песков заявил, что разговор Путина и Трампа может состояться до инаугурации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом до инаугурации республиканца не исключен, если учитывать заявления избранного президента США. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает РИА Новости .

По словам Пескова, в настоящее время неизвестно, будут ли приглашать представителей РФ на инаугурацию Дональда Трампа. Российская сторона пока не осведомлена о том, кого именно позовут на церемонию вступления республиканца в должность главы США.

При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что организации встречи Путина с действующим президентом США не ведется. Как объясняет Песков, Путин не планирует контактов с уходящим Джо Байденом, передает РИА .

6 ноября Песков заявил, что итоги выборов в США — внутреннее дело этого государства. Кремль отслеживает всю информацию, анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов. При этом, напомнил Песков, надо учитывать, что ещё почти 1,5 месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности.