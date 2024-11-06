Будет ли Путин поздравлять Трампа? Что сказал Песков о выборах в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 ноября ответил на вопросы журналистов о том, как Кремль оценивает выборы в США и будет ли Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа.

Песков подчеркнул, что итоги выборов в США — внутреннее дело этого государства. Кремль отслеживает всю информацию и анализирует заявления и будет делать выводы на основании слов и первых конкретных шагов. При этом, напомнил Песков, надо учитывать, что ещё почти 1,5 месяца действующий президент США будет выполнять свои обязанности.

«Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Но все-таки давайте не забывать что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос о реакции на возможные дружественные заявления Трампа, представитель Кремля сказал: «Как говорят наши дипломаты, эвентуальные рассуждения здесь неуместны».

Песков подчеркнул, что завершить украинский конфликт в одну ночь нельзя. Говоря о возможности телефонного разговора Путина с Трампом, он сказал, что российский лидер открыт к контактам и диалогу с США, но они пока проявляют противоположную позицию. Сейчас ситуация такова, что ухудшить отношения России и США практически невозможно, их дальнейшая судьба зависит от американского руководства. Вашингтон, по его словам, добавляет керосин в украинский конфликт, при этом в состоянии способствовать его завершению. США способны изменить траекторию внешней политики в отношении Украины, но будет ли это сделано, станет известно уже в новом году.

Также представитель Кремля отметил, что оптимистичная реакция российских политиков на победу Трампа объясняется его мирными устремлениями на международной арене.

Кроме того, Песков подчеркнул, что Кремль решительно отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США.

В США несколько часов назад завершилось голосование на выборах президента страны. По предварительным подсчетам, республиканец Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов, а демократ Камала Харрис — 226. Для победы нужно 270 голосов выборщиков. Сам Трамп уже выступил с речью, в которой назвал себя 47-м президентом США. Кроме того, он сказал: «Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить». Подробнее о выборах президента США читайте на «Фонтанке».