Выборы президента США — 2024. Что известно на данный момент?

В США завершилось голосование на выборах президента страны в среду, 6 ноября, в 9:00 мск. Их называли самыми конкурентными за последние десятилетия. Американский телеканал Fox News, который традиционно поддерживает республиканцев, объявил о победе Дональда Трампа.
Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. Официальный подсчет голосов не завершен, но телеканал Fox сообщает, что Трамп заручился поддержкой 277 голосов, а демократка Харрис — 226.
Дональда Трампа поддержали — Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Северная Дакота, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Северная Каролина, Южная Каролина и Юта.
Харрис поддержали Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Миннесота, Мэн, Мэриленд, Нью Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Род Айленд, Округ Колумбия.
Также Трамп лидирует при подсчете голосов в «колеблющихся штатах» — Аризона, Невада и Мичиган. В двух других колеблющихся Джорджии и Северной Каролине он уже одержал победу.
Сам Дональд Трамп уже выступил с речью, в ходе которой объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США. «Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», — сказал он.
Кроме того, Дональда Трампа назвал избранным президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Как оценивает CNN, предварительно, за Харрис проголосовали 63,2 млн человек, а за Трампа 68,5 млн.
Кандидат от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис сегодня не планирует обращаться к американцам и намерена выступать на следующий день.
На выборах в Сенат лидируют республиканцы. По последним оценкам, у них 51 кресло, а у демократов — 42. В ходе выборов в Палату представителей у республиканцев 183 места, у демократов 154.
А что лидеры других стран?
Дональда Трампа уже начали поздравлять с победой на выборах президента США лидеры других государств. В их числе — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также успели поздравить Трампа генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.
В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании. Только в штатах Небраска и Мэн выборщики голосуют за кандидатов, пропорционально числу голосов, отданных ему. На президентских выборах в США побеждает кандидат, набравший 270 и более голосов из 538 выборщиков.
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