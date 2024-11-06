Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +3

3 м/c,

зап.

 761мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,06
EUR 106,89
Как распознать вирус Коксаки
Промышленный Петербург
Долги по ЖКХ и компания священника
Наука без русских
Ипотека 2% в Луганске и Мариуполе
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Выборы президента США — 2024. Что известно на данный момент?

Выборы президента США — 2024. Что известно на данный момент?

3 453
15 комментариев

В США завершилось голосование на выборах президента страны в среду, 6 ноября, в 9:00 мск. Их называли самыми конкурентными за последние десятилетия. Американский телеканал Fox News, который традиционно поддерживает республиканцев, объявил о победе Дональда Трампа.

Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. Официальный подсчет голосов не завершен, но телеканал Fox сообщает, что Трамп заручился поддержкой 277 голосов, а демократка Харрис — 226.

Дональда Трампа поддержали — Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Северная Дакота, Северная Каролина, Теннеси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Северная Каролина, Южная Каролина и Юта.

Харрис поддержали Вашингтон, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Миннесота, Мэн, Мэриленд, Нью Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Нью-Мексико, Орегон, Род Айленд, Округ Колумбия.

Также Трамп лидирует при подсчете голосов в «колеблющихся штатах» — Аризона, Невада и Мичиган. В двух других колеблющихся Джорджии и Северной Каролине он уже одержал победу.

Сам Дональд Трамп уже выступил с речью, в ходе которой объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США. «Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», — сказал он.

Кроме того, Дональда Трампа назвал избранным президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Как оценивает CNN, предварительно, за Харрис проголосовали 63,2 млн человек, а за Трампа 68,5 млн.

Кандидат от демократов и нынешний вице-президент США Камала Харрис сегодня не планирует обращаться к американцам и намерена выступать на следующий день.

На выборах в Сенат лидируют республиканцы. По последним оценкам, у них 51 кресло, а у демократов — 42. В ходе выборов в Палату представителей у республиканцев 183 места, у демократов 154.

А что лидеры других стран?

Дональда Трампа уже начали поздравлять с победой на выборах президента США лидеры других государств. В их числе — президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также успели поздравить Трампа генсек НАТО Марк Рютте и украинский президент Владимир Зеленский.

В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании. Только в штатах Небраска и Мэн выборщики голосуют за кандидатов, пропорционально числу голосов, отданных ему. На президентских выборах в США побеждает кандидат, набравший 270 и более голосов из 538 выборщиков.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
США Выборы
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
280896530
11 минут
Лахтинцы реально нарыли в методичках, что за победу Трампа им прибавят бонусный "доширак"? Во наивняк !!!!
385336864257
11 минут
игрок на рояле без рук сейчас такую дорогу спылесосит
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Новости компаний
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Новости компаний
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
ТОП 5
Новости компаний
На Царскосельских холмах завершился «зелёный» сезон
5 ноября, 18:00
Лето в подарок: путешествие мечты за покупку квартиры в «КВС»
5 ноября, 17:55
Выдачи по семейной ипотеке продолжаются
5 ноября, 17:35
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
5 ноября, 16:55
Relax FM на высоте: ГПМ Радио отпраздновало запуск вещания новой станции в Петербурге
5 ноября, 13:16
Поддержка и опора: врачи рассказали, как продолжить жить после травмы спины
3 ноября, 18:00
Годовой отчет ГК «А101» признан Московской биржей «Лучшим дебютом»
2 ноября, 16:15
Как тестируют экзоскелеты на стройплощадках в Петербурге
2 ноября, 15:55
150 студентов прошли практику на объектах крупнейшего петербургского застройщика
2 ноября, 14:41
Как одна семья: новый формат обслуживания состоятельных клиентов
1 ноября, 18:00
Царскосельские холмы — территория детства
1 ноября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
1 ноября, 17:30