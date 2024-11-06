Выборы президента США — 2024. Что известно на данный момент?

Также Трамп лидирует при подсчете голосов в «колеблющихся штатах» — Аризона, Невада и Мичиган. В двух других колеблющихся Джорджии и Северной Каролине он уже одержал победу.

Сам Дональд Трамп уже выступил с речью, в ходе которой объявил о своей победе и назвал себя 47-м президентом США. «Это политическая победа, которую наша страна еще не видела», — сказал он. Кроме того, Дональда Трампа назвал избранным президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

На выборах в Сенат лидируют республиканцы. По последним оценкам, у них 51 кресло, а у демократов — 42. В ходе выборов в Палату представителей у республиканцев 183 места, у демократов 154.

В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании. Только в штатах Небраска и Мэн выборщики голосуют за кандидатов, пропорционально числу голосов, отданных ему. На президентских выборах в США побеждает кандидат, набравший 270 и более голосов из 538 выборщиков.



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