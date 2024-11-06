Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков. Победа — если больше 270

Дональд Трамп, согласно предварительным подсчетам Fox News, набирает 277 голосов выборщиков при пороге в 270. Таким образом, он обеспечивает себе победу на выборах.
Президент Сальвадора уже поздравил Трампа с победой — одним из первых лидеров стран. В соцсетях он назвал республиканца «избранным президентом».
Также Трампа продолжают поздравлять на вечеринке в конференц-центре, участники которой в ходе реального времени следят за результатами выборов в Америке. В результате предварительных подсчетов собравшиеся обнимали друг друга, подпрыгивали и подбрасывали кепки, пишет AP.
Трамп впервые был избран президентом в 2016 году, победив бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2020 году он проиграл перевыборы президенту Джо Байдену. В 2024 году Трамп может снова занять Белый дом.
Окончательные итоги выборов будут известны через 1–2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования. В США 170 миллионов избирателей, почти 83 миллиона проголосовали досрочно, в том числе по почте — это волеизъявление американцев станет известно позже. Через 41 день проголосуют 538 выборщиков — представителей 50 штатов и округа Колумбия. Их голоса получает тот кандидат, который набрал больше всего на всенародном голосовании. Только в штатах Небраска и Мэн выборщики голосуют за кандидатов пропорционально числу голосов, отданных ему. На президентских выборах в США побеждает кандидат, набравший 270 и более голосов из 538 выборщиков.