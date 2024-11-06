Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков. Победа — если больше 270

Дональд Трамп, согласно предварительным подсчетам Fox News, набирает 277 голосов выборщиков при пороге в 270. Таким образом, он обеспечивает себе победу на выборах.

Президент Сальвадора уже поздравил Трампа с победой — одним из первых лидеров стран. В соцсетях он назвал республиканца «избранным президентом».

Также Трампа продолжают поздравлять на вечеринке в конференц-центре, участники которой в ходе реального времени следят за результатами выборов в Америке. В результате предварительных подсчетов собравшиеся обнимали друг друга, подпрыгивали и подбрасывали кепки, пишет AP.

Трамп впервые был избран президентом в 2016 году, победив бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В 2020 году он проиграл перевыборы президенту Джо Байдену. В 2024 году Трамп может снова занять Белый дом.