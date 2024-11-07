Байден выступил с первым заявлением после поражения Камалы Харрис

Президент США Джо Байден выступил с заявлением — первым после поражения Камалы Харрис на выборах. Её проигрыш он объяснил вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

«Ей пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — заявил Байден (цитата по РИА Новости ).

При этом, как пишет CNN , многие сторонники Харрис возлагают часть вины на президента Джо Байдена, его настойчивое желание баллотироваться на второй срок и нежелание выходить из гонки.

Также Джо Байден позвонил Дональду Трампу, поздравил его с победой и пригласил на встречу в Белый дом. Дата будет определена позже.

Сама Камала Харрис, напомним, тоже обратилась к своим избирателям. Она рассказала, что поздравила Трампа с победой, обещала содействовать мирной передаче власти и заверила, что не будет опускать руки и продолжит политическую борьбу.