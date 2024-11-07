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Власть Байден выступил с первым заявлением после поражения Камалы Харрис

Байден выступил с первым заявлением после поражения Камалы Харрис

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1 комментарий

Президент США Джо Байден выступил с заявлением — первым после поражения Камалы Харрис на выборах. Её проигрыш он объяснил вступлением в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

«Ей пришлось вступить при чрезвычайных обстоятельствах и возглавить историческую кампанию, которая олицетворяла то, чего можно было достичь», — заявил Байден (цитата по РИА Новости).

При этом, как пишет CNN, многие сторонники Харрис возлагают часть вины на президента Джо Байдена, его настойчивое желание баллотироваться на второй срок и нежелание выходить из гонки.

Также Джо Байден позвонил Дональду Трампу, поздравил его с победой и пригласил на встречу в Белый дом. Дата будет определена позже.

Сама Камала Харрис, напомним, тоже обратилась к своим избирателям. Она рассказала, что поздравила Трампа с победой, обещала содействовать мирной передаче власти и заверила, что не будет опускать руки и продолжит политическую борьбу.

Выборы президента США прошли 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис 226.

Скриншот с сайта CNN

Что сказал сам Трамп после выборов, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
1
Гость
1 час
Прекрасный результат у Харрис для первого раза! 🤗 Когда перевыборы? 🤔
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