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Политика «Мое сердце переполнено любовью к нашей стране»: Камала Харрис обратилась к нации после поражения на выборах

«Мое сердце переполнено любовью к нашей стране»: Камала Харрис обратилась к нации после поражения на выборах

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1 комментарий

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис впервые после поражения выступила перед сторонниками в Вашингтоне, признала победу Дональда Трампа и призвала соратников признать результаты выборов. Трансляцию речи вице-президента ведет CNN.

Харрис вышла на сцену Говардского университета, своей альма-матер, и подтвердила, что поговорила с победившим Дональдом Трампом и пообещала помочь ему как вице-президент с мирной передачей власти.

«Сегодня мое сердце переполнено», сказала Харрис. «Сегодня мое сердце переполнено благодарностью за доверие, которое вы мне оказали, любовью к нашей стране и решимостью».

«Результаты этих выборов — это не то, чего мы хотели, не то, за что мы боролись, не то, за что мы голосовали. Но услышьте меня, когда я скажу: свет надежды Америки всегда будет ярко гореть», провозгласила она и добавила: «Фундаментальный принцип демократии — признавать результаты выборов. Это отличает демократию от тирании».

Затем Харрис поблагодарила свою семью вместе с президентом Джо Байденом и сказала: «Я горжусь гонкой, которую мы провели» за 107 дней кампании».

По ее словам, она продолжит борьбу «за свободу, возможности, честность и достоинство». «Борьба за нашу свободу — это тяжелая работа. Но это хорошая работа, она может приносить удовольствие. И всегда стоит того», заявила она.

«Я знаю, что люди сейчас чувствуют и переживают целый спектр эмоций. Я понимаю», — продолжила Харрис. «Но мы должны принять результаты этих выборов».

Обратившись к своим молодым сторонникам, она сказала: «Это нормально — чувствовать грусть и разочарование, но, пожалуйста, знайте, что все будет хорошо. Главное — никогда не сдаваться. Никогда не сдавайтесь. Никогда не прекращайте пытаться сделать мир лучше. Это не время опускать руки, это время закатать рукава».

«Только когда становится достаточно темно, вы можете увидеть звезды», напомнила она старую поговорку. «Я знаю, многие люди считают, что мы вступаем в темные времена. Если это так, давайте наполним небо ярким светом миллиардов звезд. Свет оптимизма, веры, истины и служения. И пусть эта работа направляет нас даже перед лицом неудач к реализации выдающихся перспектив Соединенных Штатов Америки».

Камала Харрис завершает борьбу за пост американского лидера в нынешнем политическом сезоне и отправляется дорабатывать последние три месяца на посту вице-президента.

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Камала Харрис Речь Дональд Трамп Выборы в США
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Комментарии
1
Гость
17 минут
Вот как надо уметь достойно признать поражение лишь по очкам, когда, чуть больше 3-х месяцев назад, считалось, что продолжение поединка невозможно!..)
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