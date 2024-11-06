«При мне войны не было». Первая речь Трампа после победы на выборах: закрытие границ США, выдворение мигрантов и признание в любви Илону Маску

Источник: скриншот / youtube.com







Дональд Трамп побеждает кандидата от демократов Камалу Харрис в ключевом штате Пенсильвания, его победу в президентской гонке объявляет канал FoxNews, а позже — и сам кандидат. Итак, 47-й президент США вышел на сцену в Палм-Бич, штат Флорида и выступил со своей первой речью на посту нового президента Штатов. С трибуны он признался в любви Илону Маску, с десяток раз назвал Америку великой и заявил, что закроет границы.

Оговоримся, что окончательные итоги выборов будут известны через 1–2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования. Так что пока Дональда Трампа можно назвать президентом лишь предварительно.



Итоги выборов — в каких штатах Трамп одержал победу

— Величайшее политическое движение нашей страны и, наверное, всего мира. Теперь мы поднимаемся на новую высоту. Мы поможем нашей стране залечить свои раны. Наша страна очень нуждается в помощи <…> — мы сделаем все, как надо, — начал Дональд Трамп.

Он объявил о победе республиканцев на президентских выборах и назвал ее «политической победой, которой Америка еще не знала».

— Говорю каждому гражданину: я буду сражаться за вас, за вашу семью. Каждый день. Я сделаю все возможное, до последнего дыхания. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, процветающую Америку, которую заслуживают наши дети, которую заслуживаете вы.

И коронное — «сделаем Америку снова великой». На лозунг Трампа толпа отзывается гулом. После того, как уже, видимо, избранный президент Штатов еще несколько раз назвал Америку великой, наконец-то перешли к цифрам и подсчетам голосов. Итак, Дональд Трамп заявил, что он одержал победу в «колеблющихся» штатах: в Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине. Также республиканцы обошли демократов в Мичигане, Неваде и Аляске. Дональд Трамп предположил, что может набрать 315 голосов выборщиков. Пока, согласно предварительным подсчетам Fox News, он набирает 277 голосов выборщиков при пороге в 270.

За республиканцами — Сенат и Палата представителей

Президент рассказал о том, как проходила предвыборная кампания: республиканцы боролись за каждого избирателя, выступали перед публикой по несколько раз в день. Он подчеркнул, что республиканцы получили большинство в Сенате и, вероятно, сохранят контроль над Палатой представителей. Экс-кандидату в президенты Роберту Фрэнсису Кеннеди он предложил пост в системе здравоохранения. Свой новый президентский срок Трамп назвал «золотым веком» США.

Далее пошли благодарности — «красивой жене» Мелании (не без пиара ее мемуаров), детям и кандидату в вице-президенты, сенатору от штата Огайо Джей Ди Вэнсу. «Мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов Америки», — заявил Вэнс с трибуны. Трамп признался, что сначала кандидатуру вице-президента критиковали, но тот знал, что у Вэнса «первоклассные мозги».

Мигранты и закрытие границ

Дональд Трамп перешел к актуальной повестке: заявил, что Америка «утратила свою уникальность», и пообещал ее вернуть. Так он повернул к одному из ключевых пунктов своей президентской кампании — нелегальной миграции и защите границ США.

«Нам придется закрыть границы, выдворить людей из страны. Они, конечно, могут вернуться, если захотят, но только если они вернутся законным путем», — подчеркнул он. Также Трамп пообещал сократить налоги и сохранять и защищать «супергениев» Америки. И тут началась ода, посвященная миллиардеру Илону Маску.

«Илон Маск, я тебя люблю»

Трамп рассказал, как его впечатлил запуск и приземление ракеты-носителя Super Heavy: как постепенно заглушили двигатели, а ракета присела на землю с «такой же мягкостью, с какой вы кладете ребенка в кроватку».

— Я спросил у Маска: «Кто может справиться с такой задачей? Россия — нет, Китай — нет. Только ты, поэтому, Илон, я тебя люблю», — заявил он.

Более того, по словам Трампа, система Starlink «спасла жизни» людей во время урагана Хелен. Когда «поля превратились в озера», Трамп связался с Маском и попросил обеспечить мобильный интернет в штате — в результате стихийного бедствия инфраструктура в Северной Каролине оказалась разрушена. «И вы знаете, он так быстро это обеспечил. Он супергений, мы должны защищать наших супергениев. У нас их не так много», — резюмировал Трамп.

Человеком «такого же калибра», как Илон Маск, Трамп назвал американского игрока в гольф Брайсона ДеШамбо и создателя UFC Дейна Уайта. Оба вышли на трибуну, Уайт заявил, что никто не заслуживает победы на выборах больше, чем Дональд Трамп.

«Бог пощадил меня»

Дональд Трамп заявил, что американский народ снова «обрел власть в собственной стране», а республиканцев назвал «партией здравого смысла». Он отметил, что Америке нужны безопасность, усиление границ, хорошее образование и сильная армия. Президент подчеркнул, что Штатам использовать вооруженные силы и не придется. «При мне войны не было. Мы воевали только с ИГИЛ* и выиграли. Я хочу держаться от войн подальше», — заявил он.

Вспомнил Трамп и о покушении во время предвыборного митинга республиканцев в Пенсильвании. Тогда в политика стреляли с крыши соседнего здания, пуля задела его правое ухо. «Бог пощадил мою жизнь по какой-то причине. И эта причина — мне нужно спасти эту страну», — заявил Трамп и пообещал «сделать все» для Америки и не подвести американцев.

— Боже, благослови вас всех, Боже, благослови Америку! — вскрикнул он с трибуны.

Завершил свое выступление Дональд Трамп коротким танцем под песню Y.M.C.A.

* ИГИЛ (Исламское государство) — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ